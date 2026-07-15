Alerta roja en Santa Cruz: el mercado automotor se desploma y cuadriplica la caída nacional

El Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) realizó un estudio de esta actividad y determinó que los retrocesos regionales duplican y triplican la media nacional de caída, la cual se ubicó en un 9,9% interanual durante el primer semestre de 2026. De acuerdo al informe, la provincia de Santa Cruz exhibe el escenario más crítico de la región con un desplome del 37,3% interanual en la serie original de patentamientos de vehículos nuevos.

El mercado santacruceño arrastra un deterioro estructural de largo plazo y "actualmente registra un promedio de apenas 345 unidades mensuales en términos desestacionalizados, lo que representa una pérdida del 62% de su capacidad de mercado en comparación con el período 2014-2015".

La Universidad San Juan Bosco precisó que el “régimen de promoción económica beneficia a la industria local pero no logra dinamizar un mercado interno reducido y volátil, condicionado por una población que no supera los 190.000 habitantes”.

La fuerte volatilidad mensual del comercio automotor regional responde a marcados patrones estacionales. Las mediciones históricas demuestran que enero es sistemáticamente el mes con mayor actividad debido a la preferencia cultural de registrar vehículos al inicio del año, con incrementos del 32,3% en Chubut, 29,4% en Santa Cruz y 16,7% en Tierra del Fuego. Por el contrario, diciembre refleja caídas del 43,4%, 34,8% y 29,5% respectivamente, acentuando las oscilaciones de una tendencia de fondo que no logra estabilizarse.

A este complejo panorama de demanda interna debilitada en el extremo sur del país se le suma una severa crisis de oferta en la cadena de valor que dificulta aún más el abastecimiento de vehículos. Un informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) reveló que la fabricación de vehículos acumuló en los primeros cuatro meses del año una baja interanual del 18,6%, con 129.867 unidades producidas. En la medición mensual, la producción automotriz de abril retrocedió 10,1% respecto de marzo.

A su vez, las exportaciones de autopartes mostraron una retracción interanual del 9,2% durante el primer cuatrimestre. En el mercado de reposición, medido a partir de la venta de combustibles como referencia, se verificó una leve baja interanual del 0,3%, mientras que en la comparación entre abril y marzo el descenso fue más marcado y llegó al 4,4%.

La producción de automóviles se desplomó un 21% en mayo

La industria automotriz produjo 37.762 vehículos durante mayo, cifra que representa una suba del 0,6% respecto de abril, pero una caída del 21,5% frente a las 48.109 unidades fabricadas en el mismo mes del año pasado, advirtió el informe mensual de ADEFA. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales fabricaron un total de 167.629 unidades, lo que equivale a una baja del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

En cuanto al comercio exterior, se exportaron 25.237 vehículos en mayo, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen de mayo de 2025. Mientras que las ventas mayoristas a la red de concesionarios sumaron 35.979 unidades, un 39% menos que el año pasado. En los cinco meses transcurridos del año, se comercializaron 184.033 vehículos, lo que refleja una caída acumulada del 23,1% interanual.

La caída de la actividad también tuvo un traslado directo al empleo dentro del sector. De acuerdo con un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) mencionado por AFAC, el 48,9% de las compañías autopartistas informó una reducción de su personal en abril frente al mes previo. En cambio, apenas el 10,6% de las empresas consiguió ampliar su dotación.