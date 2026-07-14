Diego con la camiseta inglesa y Freddie con la argentina: la historia detrás de la icónica foto

Diego Maradona se encontró con Queen en 1981.

En las vísperas del decisivo cruce de semifinales entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, la memoria colectiva evoca de manera inevitable la figura de Diego Armando Maradona. Entre el infinito archivo de imágenes del astro, existe una fotografía que aún genera impacto a primera vista: Maradona posando sonriente con la camiseta británica junto a Freddie Mercury, que luce la casaca albiceleste.

Para entender el origen de este histórico cruce de identidades, es necesario retroceder en el tiempo hasta una fecha clave: el 8 de marzo de 1981. Aquella noche, la emblemática banda británica cerraba su histórica serie de conciertos en el estadio de Vélez Sarsfield, en el marco de la gira de presentación de su disco The Game.

Por su parte, Diego tenía apenas 20 años y ,aunque hacía un par de semanas que había debutado en Boca Juniors, su figura ya maravillaba al fútbol local tras brillar en Argentinos Juniors y consagrarse campeón mundial juvenil en Japón 1979. Su fama internacional crecía a pasos agigantados y los músicos ingleses ya lo tenían bajo su radar desde mayo de 1980, cuando el "Diez" deslumbró a la prensa europea con una actuación consagratoria en un amistoso en el mítico estadio de Wembley contra Inglaterra, pese a la derrota argentina por 3 a 1.

Diego, la estrella del último show de Queen en Argentina

Durante el último recital de Queen en Buenos Aires, el grupo decidió que el joven futbolista fuera el invitado estelar de la velada. En la mitad del show, ante un Vélez colmado y expectante, Freddie Mercury tomó el micrófono para dirigirse a la multitud: "I'd like to introduce a friend of yours: Maradona (Me gustaría presentarles a un amigo suyo: Maradona)".

Queen y Maradona.

El estadio estalló en una ovación cuando Diego subió al escenario; con una timidez inusual pero visiblemente emocionado, el futbolista le habló a las miles de personas presentes. “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, ‘Otro muerde el polvo’”, lanzó para dar pie a la introducción del clásico hit Another One Bites the Dust.

El recuerdo de Roger Taylor sobre su encuentro con Maradona

Años más tarde, el baterista de la banda, Roger Taylor, recordaría la mística de aquel camarín con asombro: "Tener al gran ídolo del país en el backstage era como recibir una bendición". Fue justamente en los camarines de Vélez donde se produjo el histórico intercambio de camisetas y se registraron las instantáneas que, cuatro décadas y media después, continúan viralizándose en las redes sociales como un tesoro de la cultura pop.

Queen y Maradona.

La guerra que cambió el significado de la icónica foto

La naturalidad de esa imagen -un prócer argentino vistiendo la bandera de la Unión Jack de la mano de un ícono británico con la camiseta de la Selección- responde a una ventana temporal muy específica. Apenas un año más tarde, en abril de 1982, se desencadenaría la Guerra de Malvinas, y cinco años después, en México 1986, el propio Diego capitanearía la mítica revancha futbolística en el Estadio Azteca con la tarde de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Aquel encuentro de 1981 entre Diego y Queen quedó grabado como el registro de una comunión artística y deportiva pura, una postal de fraternidad cultural que solo pudo ser posible en el momento exacto, antes de que la historia cambiara las reglas del juego para siempre.