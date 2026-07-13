Adiós al caos para viajar: el megaproyecto del Tren Universitario que cambiará la vida de más de 100 mil personas

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sigue avanzando en la ampliación del Tren Universitario, un proyecto que promete transformar la movilidad y el transporte urbano en la capital de la provincia de Buenos Aires. La tercera etapa de esta iniciativa prevé extender el servicio hasta Los Hornos, constituyéndose como una obra que beneficiará a más de 100.000 vecinos, entre estudiantes y trabajadores.

Según Noticias Argentinas, el proyecto ya cuenta con mesas técnicas en funcionamiento y con el respaldo del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Además, continúan las gestiones con Ferrocarriles Argentinos para definir el trazado definitivo de la nueva extensión.

La nueva etapa del Tren Universitario

La ampliación contempla prolongar el recorrido desde la actual cabecera ubicada en el Hospital San Juan de Dios hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, en las calles 137 y 52. Además, el plan incorpora nuevas paradas intermedias que permitirán mejorar la conexión entre distintos barrios y facilitarán el acceso al transporte ferroviario para miles de vecinos de Los Hornos, que actualmente dependen de colectivos o autos particulares.

El avance de la obra fue analizado durante una reunión entre el presidente de la UNLP Fernando Tauber; el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci; y representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, logística y sistemas de seguridad.

Desde la Universidad sostienen que la iniciativa forma parte de una estrategia de planificación urbana orientada a ofrecer un transporte más eficiente, accesible y sustentable, fortaleciendo además la conexión con hospitales, facultades e instituciones públicas.

El recorrido actual del Tren Universitario y cómo busca crecer

En la actualidad, el Tren Universitario une la estación La Plata con el Hospital San Juan de Dios a lo largo de un recorrido de 8,4 kilómetros. En su trayecto conecta puntos estratégicos como las facultades de Arquitectura, Informática, Medicina y Periodismo, además del Policlínico San Martín, Meridiano V y otros.

El servicio transporta alrededor de 2.000 pasajeros por día, funciona de lunes a sábado y, desde el 1 de julio de 2026, tiene una tarifa única de 304 pesos para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada.

Con la futura extensión hasta Los Hornos, la UNLP apunta a reducir los tiempos de traslado, ampliar el acceso al transporte público y promover el uso del ferrocarril como una alternativa sustentable frente a la creciente congestión vehicular.

"Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad", sintetizó Tauber.