PBA aumentó 15% el presupuesto del servicio alimentario escolar y reforzó la inversión en comedores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una de las principales políticas alimentarias que sostiene la administración de Axel Kicillof para garantizar desayunos, almuerzos y meriendas en las escuelas bonaerenses. La medida comenzará a regir desde agosto y elevará el incremento acumulado del programa durante 2026 al 49,58%, un porcentaje que, según destacaron las autoridades provinciales, se ubica por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026, que alcanzó el 33,2%.

El anuncio fue realizado este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quienes también confirmaron que desde septiembre se aplicará una suba del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles. Con esa actualización, ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante el año, en un escenario en el que la administración bonaerense sostiene que debió ampliar el esfuerzo presupuestario para mantener las prestaciones sociales mientras denuncia una reducción de transferencias por parte del Gobierno nacional.

El incremento anunciado para el SAE implica que la inversión mensual destinada a sostener el sistema alimentario escolar pasará de 54.000 millones de pesos a 70.400 millones, es decir, un aumento de 16.400 millones de pesos por mes. En términos anuales, el presupuesto destinado al programa alcanzará los 588.850 millones de pesos para atender a más de 2,5 millones de estudiantes que reciben asistencia alimentaria en establecimientos educativos de toda la provincia.

La actualización forma parte de una política que la Provincia presenta como una respuesta frente al deterioro de las condiciones económicas que atraviesan amplios sectores de la población. En ese contexto, el Ejecutivo bonaerense sostiene que el incremento de la demanda alimentaria obligó a expandir la cobertura del sistema escolar, al mismo tiempo que cuestiona el impacto que las decisiones fiscales del Gobierno nacional tienen sobre las cuentas provinciales y sobre la capacidad del Estado para sostener políticas sociales.

Durante la conferencia, Larroque vinculó la decisión con una definición política de la gestión provincial. "Por decisión política de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en ese momento tan difícil", afirmó el funcionario. En la misma línea agregó que "este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes".

La administración bonaerense remarcó que el incremento acumulado del 49,58% durante 2026 supera la inflación interanual del período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Con ese dato, el Ejecutivo busca mostrar que el presupuesto destinado al SAE mantiene una evolución superior a la de los precios, en un contexto donde la asistencia alimentaria se convirtió en uno de los principales instrumentos para responder al aumento de la demanda social.

Los anuncios también alcanzan a las Unidades de Desarrollo Infantil, espacios destinados al cuidado, la atención alimentaria y el acompañamiento de niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años. Con la actualización prevista para septiembre, la inversión anual en este programa pasará de 54.377 millones de pesos a 56.412 millones. En paralelo, los Centros Juveniles, orientados a jóvenes de entre 14 y 29 años, elevarán su presupuesto de 10.282 millones a 10.857 millones de pesos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la decisión de ampliar las partidas destinadas a estos programas forma parte de una estrategia para sostener la red de contención alimentaria y de cuidado en los 135 municipios bonaerenses. Según los datos difundidos durante la presentación, el sistema alimentario escolar garantiza desayuno, almuerzo y merienda para más de 2,5 millones de estudiantes y desde 2020 incorporó a más de 500.000 alumnos al servicio de comedor.

En la conferencia también se repasó el crecimiento de la infraestructura vinculada al SAE. Las autoridades informaron que desde el inicio de la gestión fueron construidos, ampliados o renovados más de 400 comedores escolares y que actualmente existen otras 40 obras en ejecución. A ello se suma una inversión de 8.709 millones de pesos para equipamiento, que permitió distribuir recursos en los 135 distritos bonaerenses y equipar 7.500 escuelas con heladeras y otros elementos destinados al funcionamiento de los comedores.

El Gobierno provincial considera que esa expansión de la infraestructura permitió incrementar la capacidad de atención del sistema alimentario escolar en un escenario donde, según sostienen sus funcionarios, la demanda continuó creciendo como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. En ese marco, la política alimentaria escolar pasó a ocupar un lugar central dentro del presupuesto social de la provincia.

Larroque vinculó esa evolución con el desarrollo de la infraestructura educativa y alimentaria impulsada durante la gestión de Axel Kicillof. "Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos", sostuvo el ministro, quien también relacionó las decisiones presupuestarias de la Provincia con la situación financiera que mantiene con la administración nacional. Según planteó el Ejecutivo bonaerense, el Gobierno de Javier Milei mantiene una deuda con la provincia estimada en 17,8 billones de pesos, correspondiente a distintos conceptos de financiamiento y transferencias.