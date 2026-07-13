A 8 años del crimen, el Pity Álvarez irá a juicio: el detalle clave que lo complicó ante los jueces

El 12 de julio de 2018, Cristian "Pity" Álvarez mató a Cristian Díaz y es por este caso por el que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados irá a juicio en poco menos de un mes. Los debates fueron suspendidos en reiteradas ocasiones debido a que el cantante no estaba apto para afrontarlos, pero el show en Córdoba cambió la visión de la Justicia. Aquel jueves, los medios de comunicación amanecieron con la noticia de que la Policía buscaba al artista tras ser señalado como quien asesinó de cuatro tiros a su vecino Díaz en el barrio porteño de Villa Lugano tras una discusión.

De acuerdo con lo establecido en el expediente, la pelea se originó por una presunta acusación y, en medio de la gresca, Díaz lo empujó y amagó con asestarle un cabezazo a Álvarez, quien en ese momento extrajo una pistola calibre .25 que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso, donde el músico le dirigió otros tres disparos a la misma zona, para luego huir. Según el peritaje, la víctima falleció por "lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna". En la fuga, Álvarez tiró a una alcantarilla su pistola y recién fue detenido el 13 de julio cuando se entregó en la comisaría 52. Antes de quedar detenido, el cantante se dirigió a la prensa y expuso: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo".

El largo camino hacia el juicio

Durante tres años estuvo preso en el penal de Ezeiza, en el área de psiquiatría, hasta que se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud. Para la familia de Díaz, la causa ha sido un calvario. En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud. Los informes del Cuerpo Médico Forense (CMF) y los peritos de su defensa establecieron que Álvarez podía ser declarado culpable, pero que no estaba en condiciones psíquicas para afrontar un juicio en su contra. Durante meses se intentó establecer nuevas fechas de juicio, pero ninguna fue aceptada, hasta que todo cambió en mayo de este año cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 reanudó el proceso judicial contra "Pity" y fijó fecha de juicio oral para el próximo 10 de agosto.

El show en Córdoba que cambió todo

Esta medida fue establecida luego de que el artista haya pisado nuevamente los escenarios. En diciembre de 2025 dio un show de tres horas en el estadio Mario Kempes, en la provincia de Córdoba, lo que "ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja". Este evento fue clave para que la Justicia reconsiderara su estado de salud y determinara que podía enfrentar el proceso judicial.

En marzo de 2026, el Cuerpo Médico Forense (CMF) volvió a realizarle una nueva pericia, la cual concluyó con resultado positivo para la fiscalía y el tribunal. "Se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración", destaca el escrito del portal Fiscales. De esta manera, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro consideraron, tras la solicitud del fiscal Sandro Abraldes, que el estado de salud actual del acusado "permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones, debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra".

El juicio que se acerca

El próximo 10 de agosto, Cristian "Pity" Álvarez se sentará frente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 para ser juzgado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido hace ya ocho años. La causa, que arrastra demoras y suspensiones, finalmente llegará a su instancia definitiva. La decisión de la Justicia de reanudar el proceso, basada en las pericias que demostraron su capacidad cognitiva, marca un punto de inflexión en un caso que mantuvo en vilo a la opinión pública y a los seguidores del músico. La familia de la víctima espera que, después de tantos años, se haga justicia y se esclarezca por completo lo ocurrido aquel 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.