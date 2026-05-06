Pity Álvarez en Rosario: qué tener en cuenta para el show, dónde parar y cómo moverte este fin de semana.

El regreso de Pity Álvarez a Rosario ya genera movimiento turístico. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se presentará este sábado 9 de mayo desde las 20 en el Autódromo Municipal de Rosario, ubicado sobre avenida Newbery al 8500 y García del Cossio, en un show que marca su vuelta a la ciudad después de casi una década. La banda rosarina Farolitos será la encargada de abrir la noche.

La expectativa es tan alta que incluso se registró una fuerte demanda de alojamiento en zonas como Funes y Fisherton, cercanas al predio, con muchas plazas prácticamente agotadas para esa fecha. Por eso, si viajás desde Buenos Aires o desde otra ciudad para ver el recital, conviene organizar algunos puntos clave con anticipación.

El recital está previsto para las 20 hs, pero al tratarse de un show masivo en el Autódromo Municipal, un predio de gran capacidad ubicado lejos del microcentro, la recomendación principal es salir con tiempo. La zona suele tener alta circulación vehicular y el ingreso puede demorar, especialmente cerca del horario de apertura de puertas. Además, el lugar fue elegido justamente por su capacidad para recibir una gran convocatoria, similar a la que reunió Pity en Córdoba.

Si llegás en micro, una buena referencia sigue siendo Terminal De Omnibus, desde donde podés tomar taxi, remis o apps de traslado hacia la zona norte-oeste de la ciudad.

Dónde conviene hospedarse

Muchos fans eligen quedarse en el centro por mayor oferta gastronómica y nocturna, aunque quienes priorizan cercanía al recital suelen buscar alojamiento en Fisherton o Funes.

Entre las opciones más elegidas aparecen Ros Tower Hotel, Esplendor by Wyndham Savoy Rosario y Amérian Rosario para quienes prefieren zona céntrica, mientras que alternativas como Holiday Inn Express Rosario, an IHG Hotel o Holiday Inn Rosario, an IHG Hotel también suelen ser buscadas por su buena conexión con distintos puntos de la ciudad.

Entradas, acceso y una recomendación clave

Las entradas ya están en venta y, según los portales de ticketing, el acceso está restringido para menores de 5 años. Los mayores de esa edad deben abonar entrada y asistir acompañados por un adulto responsable. También se recomienda llevar el ticket descargado previamente en el celular para evitar demoras en el ingreso.

Autódromo Municipal de Rosario.

Otro consejo importante es revisar el pronóstico antes de viajar. Al tratarse de un show al aire libre, ropa cómoda, abrigo liviano para la noche y calzado adecuado pueden hacer la diferencia.

Aprovechar Rosario más allá del recital

Si el plan incluye quedarse hasta el domingo, el clásico recorrido por el Monumento Nacional a la Bandera, la costanera y los bares de Pichincha sigue siendo una de las mejores postales de la ciudad. Rosario suele combinar muy bien escapada musical con turismo urbano de fin de semana.