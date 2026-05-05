River va por una figura que jugará el Mundial 2026: la joya que busca Chacho Coudet

La figura de Fluminense que el Chacho Coudet quiere en River después del Mundial

Con River Plate enfocado tanto en los playoffs del Torneo Apertura 2026 como en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet, la dirigencia en conjunto con el mencionado DT ya piensan en los refuerzos para el mercado de pases. El "Millonario" apunta alto y va por una figura del Fluminense de Brasil que estaría en la lista de su selección para jugar el Mundial 2026. Se trata del uruguayo Agustín Canobbio, que con 27 años es uno de los buscados por la "Banda".

Agustín Canobbio, la figura de Fluminense que quiere River para después del Mundial 2026

El extremo de la "Celeste" tiene 27 años y su contrato con el "Flu" culmina en diciembre del 2028. De esta manera, sería complicado para la institución presidida por Stéfano Di Carlo conseguir que se sume al plantel de Coudet una vez culminada la Copa del Mundo. Lo cierto es que, el futbolista considerado por Marcelo Bielsa para el seleccionado que, según adelantó el periodista Germán Balcarce buscan en River, tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, lo que tendría que desembolsar el club de Núñez para comprarlo y quedarse con él.

En cuanto a lo que puede aportarle al "Millonario", cabe destacar que puede jugar tanto por derecha como por izquierda y aprovecha bien su intensidad en ataque tanto con como sin pelota. Si bien no es un goleador nato, tiene llegada al arco rival y aporta asistencias. Así, podría convertirse rápidamente en una pieza fundamental para el DT como ya lo es en Fluminense, aunque todo dependerá de cómo avancen las negociaciones.

Agustín Canobbio, el apuntado por River para el mercado de pases

Los números de Canobbio en su carrera

Clubes : Fénix de Uruguay; Peñarol; Athletico Paranaense y Fluminense de Brasil.

: Fénix de Uruguay; Peñarol; Athletico Paranaense y Fluminense de Brasil. Partidos jugados : 414 (+14 con la Selección de Uruguay).

: 414 (+14 con la Selección de Uruguay). Goles : 55 (+1).

: 55 (+1). Asistencias : 44 (+1).

: 44 (+1). Títulos: Supercopa Uruguaya 2018 y 2022, Torneo Clausura 2018 y 2021, Campeonato Uruguayo 2018 y 2021; Torneo Apertura 2019 con Peñarol.

Los nombres que aparecieron como posibles refuerzos de River para el mercado de pases y después del Mundial 2026

Uno de los primeros nombres que apareció en el radar del "Millonario" semanas después de la llegada de Coudet fue nada más y nada menos que el de Giovanni Simeone. El exjugador del elenco de Núñez juega en el Torino de Italia, con el que tiene vínculo hasta junio del 2028 y, según trascendió, regresaría una vez que termine el Mundial 2026. Sin embargo, el inconveniente es mayormente económico, ya que la institución que milita en la Serie A quiere 12 millones de euros por él. A su vez, en la misma posición pretenden al atacante uruguayo Federico Viñas, quien se desempeña en el Real Oviedo y está a un paso de descender. En caso de que esto suceda, Stéfano Di Carlo y compañía no dudarían en avanzar por él en el mercado de pases venidero.

También Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina, es uno de los buscados más allá de que será difícil que salga de Tigres de México. En cuanto a lo defensivo, el zaguero chileno Guillermo Maripán es otro de los nombres que aparece en la lista de River. Con 31 años, el central representa al Torino, es parte del seleccionado "Trasandino" y su contrato expira a mitad del 2026. Por último, con el correr de los días se sumaron a la lista Lucas Beltrán, Nicolás Domínguez, Álvaro Montoro y Tobías Andrada.