Coudet explicó los gestos que le hizo a la hincha de River: “Es frustrante”

El entrenador le hizo varios gestos a los hinchas después de que su equipo mostrara problemas para atacar.

Hacía más de 400 días que Atlético Tucumán no ganaba en condición de visitante y que no sumaba al menos un punto. Frente a River en el estadio Monumental fue posible y esto provocó que los hinchas desplegaran una catarata de silbidos para recordarles a los jugadores que su actuación fue desaprobada. En el medio, se dio un ida y vuelta con Eduardo Coudet, que realizó varios gestos hacia la tribuna.

En el comienzo del segundo tiempo y con varios cambios realizados, la imagen que el “Millonario” entregaba era que no contaba con grandes ideas para revertir la derrota que el conjunto visitante estaba construyendo. Es por ello que el entrenador se dio vuelta, hizo un gesto pidiendo aliento, además de pedir perdón con las palmas, pero volviendo a recalcar que haya gritos de apoyo para el plantel.

“¿Si me arrepiento del gesto? No. Si vos mirás, hasta pedí como disculpas a ver si nos empujaban, ¿no…? Nunca… Soy un agradecido con la gente y lo dije anteriormente: estamos en deuda. Por el contrario, era como decir ‘vamos a ver si enganchamos en este tema’; fíjate que justo un tema ahí que empieza a cantar la gente, que se prende el Monumental y la verdad es como decir ‘no estamos mostrando un fútbol a la altura’”, manifestó Eduardo Coudet en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el equipo venía de ser silbado al término del primer tiempo, debido a que Atlético Tucumán en una sola llegada pudo conectar una sucesión de pases con cierta complicidad de la defensa y así vulnerar a Santiago Beltrán. La jugada fue la más importante y destacada de un equipo que es uno de los peores del Torneo Apertura junto a Aldosivi.

“No sé si se tomó a mal ni mucho menos, era para ver si nos enganchábamos al momento del tema y nada más, pero no nos hemos enganchado. No necesito yo describirte que el equipo nunca se enganchó, nunca nos pudimos enganchar a la dinámica de la gente, por eso, ¿qué vamos a reclamar? ¿Estás loco? No, imposible reclamar”, volvió a profundizar sobre el gesto realizado.

Otro detalle que se desprende de la derrota de River es que le cuesta bastante dar vuelta un resultado. Al punto que la última que lo hizo fue en noviembre del 2024, cuando comenzó perdiendo contra Instituto de Córdoba y terminó ganando por 3-2 en condición de visitante tras el tanto de Facundo Colidio a menos de dos minutos para que el árbitro pite el final de la jornada.

“Pero volvé a verlo y vas a ver que es hasta como un pedido de disculpas. Desde ningún lado reclamaría ni pediría nada. Sé cómo es acá y nosotros tenemos que transmitir mucho más, sobre todo desde lo futbolístico; la gente acá quiere ver ganar a River, pero quiere ver buen fútbol, quiere que juguemos bien al fútbol y, por momentos, seguramente es frustrante para la gente lo que no transmitimos”, culminó.

Una estadística más sugiere que River dejó de ser un equipo confiable en el estadio Monumental y que lejos en el tiempo quedó aquella racha que supo construir con Martín Demichelis como entrenador. Esto es producto de que en sus últimas 13 presentaciones como local, el equipo consiguió seis victorias, pero hubo siete jornadas en las que conoció la derrota. Está claro que gran parte de estos números corresponden al ciclo de Marcelo Gallardo.