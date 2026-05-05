Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego

El ejército de Irán acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles tras un ataque contra dos buques de carga en la costa de Omán. La denuncia llegó luego de que Washington sostuviera que había destruido lanchas rápidas iraníes en la zona. Las nuevas acusaciones se produjeron un día después de que embarcaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz fueran blanco de misiles de crucero. En ese contexto, el presidente Donald Trump respondió con amenazas de “borrar de la faz de la Tierra” a la República Islámica si persiste la ofensiva en ese corredor estratégico, por donde circula cerca del 20% del petróleo a nivel global. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, martes 5 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.