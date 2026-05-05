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Conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán. 

El ejército de Irán acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles tras un ataque contra dos buques de carga en la costa de Omán. La denuncia llegó luego de que Washington sostuviera que había destruido lanchas rápidas iraníes en la zona. Las nuevas acusaciones se produjeron un día después de que embarcaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz fueran blanco de misiles de crucero. En ese contexto, el presidente Donald Trump respondió con amenazas de “borrar de la faz de la Tierra” a la República Islámica si persiste la ofensiva en ese corredor estratégico, por donde circula cerca del 20% del petróleo a nivel global. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, martes 5 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.

 

Hace 1 hora

Las bolsas europeas caen tras los nuevos ataques entre EEUU e Irán

Gráfico del índice alemán DAX en la bolsa de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas bajaban ligeramente el martes, con los inversores en vilo tras los nuevos ‌ataques lanzados por ‌Estados Unidos e Irán en aguas del golfo Pérsico, mientras que los precios mundiales del petróleo se mantenían elevados.

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Hace 1 hora

Ataques cruzados entre EE.UU. e Irán profundizan la guerra en el estrecho de Ormuz

Donald Trump acusó a Irán de dispararle a buques de países ajenos al conflicto en Medio Oriente en el estrecho de Ormuz; asimismo, el presidente estadounidense anunció que su país destrozó siete lanchas iraníes. 

En el día 66 de la guerra, el estrecho de Ormuz concentra la tensión global. Donald Trump anunció el inicio del “Proyecto Libertad”, una operación militar con 15 mil efectivos y más de 100 aeronaves para asegurar el tránsito de barcos comerciales bloqueados por Irán. La medida se suma al bloqueo naval impuesto por Washington sobre los puertos iraníes, con el objetivo de restringir exportaciones y presionar económicamente a Teherán. Al mismo tiempo, Irán endureció su postura y presentó una nueva propuesta de paz con 14 puntos, que incluye el levantamiento inmediato de sanciones, garantías de no agresión y control sobre el estrecho de Ormuz. En tanto, se retoman los ataques y crece la tensión. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, lunes 4 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.

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Hace 1 hora

Obama reveló que Netanyahu quiso arrastrarlo a la guerra contra Irán

Al igual que reveló en marzo el ex director de contraterrorismo del gobierno de Trump, Obama dio a entender que la nueva escalada bélica fue la presión de Netanyahu. 

FOTO ARCHIVO. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama asiste al segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos

La versión de que el último episodio de la guerra entre Estados Unidos, Israel y e Irán responde a los deseos bélicos del primer ministro Benjamín Netanyahu volvió a tomar fuerza en las últimas horas después de que el ex presidente Barack Obama asegurara que el líder israelí le había presentado el mismo plan durante su gestión. 

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Hace 12 horas

Después de las represalias de Trump, Europa responde y afianza su vínculo con Canadá

La retirada de tropas de Estados Unidos impulsa a Europa a reforzar su defensa y coordinar posiciones con Canadá -otro aliado de Washington que se viene distanciando- en plena tensión global.

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18:11 | 03/05/2026

León XIV recibirá a Marco Rubio para descongelar la relación con Trump

El pontífice y el presidente de Estados Unidos habían tenido cruces verbales en las últimas semanas por la guerra contra Irán.

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14:23 | 03/05/2026

Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que evalúa la propuesta presentada por Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. 

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10:00 | 03/05/2026

Tras rechazar la propuesta de Irán, Trump dice que "liberará" los buques de Ormuz

Mientras Irán evalúa una respuesta al rechazo de Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que este lunes empezará con el "proyecto libertad". 

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00:05 | 03/05/2026

Presión internacional por el fin de la guerra y la apertura de Ormuz

Rusia y China presionan por una salida negociada mientras el bloqueo en el estrecho de Hormuz amplifica el conflicto y despierta advertencias globales por sus consecuencias económicas, humanitarias y sanitarias.

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20:30 | 02/05/2026

Derrumbe industrial a contramano del mundo

La suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente anticipa presiones inflacionarias y riesgo de recesión global. Mientras el mundo revisa su modelo productivo, Argentina profundiza la caída industrial y el empleo en un contexto de apertura y ajuste.

El shock petrolero global expone y agrava la fragilidad industrial argentina.

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15:41 | 02/05/2026

Trump retiró 5.000 soldados de Alemania y desde Berlín bajan el tono: "No hay crisis"

Las autoridades de Berlín le bajaron el tono a la decisión de Trump de retirar tropas del territorio alemán. En paralelo, crecen las tensiones dentro de la OTAN por los cruces del republicano a líderes europeos.

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13:48 | 02/05/2026

El 61% de los estadounidenses rechaza la guerra contra Irán, de acuerdo a estudio

Un estudio realizado a finales de abril reveló que una amplia mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con el conflicto en Medio Oriente. 

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11:25 | 02/05/2026

Desde Irán advierten que es "probable" que se reanude la guerra con EE.UU.

Desde el ejército iraní afirman que Washington no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo para finalizar con el conflicto. 

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21:21 | 01/05/2026

“Las hostilidades con Irán han cesado”, le dijo Trump al Congreso de Estados Unidos

Por carta, el presidente estadounidense se dirigió al Parlamento, justo cuando había vencido el plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.

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09:29 | 01/05/2026

"No estoy satisfecho": Trump cuestionó la nueva propuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso reparos a la última propuesta presentada por Irán en las últimas horas.

El líder de Irán fue herido hace un tiempo, pero el gobierno desmiente que su salud se haya complicado.

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20:20 | 30/04/2026

Congreso de la FIFA: Infantino falló al forzar un saludo entre Israel y Palestina

Durante el Congreso en Vancouver, Jibril Rajoub se negó a estrechar la mano de Moshe Zuares. El video del incomodo momento. 

El suizo intentó incluso tomar del brazo a Rajoub para acercarlo a Zuares,

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