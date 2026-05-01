Irán enfrenta los rumores sobre la salud de su líder, Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei goza de un “buen estado de salud”, según declaró un alto funcionario para desmentir los rumores sobre su situación.

Mohsen Qomi, subdirector de Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder Supremo, afirmó que Jamenei participa de manera activa en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos de Estado, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El funcionario afirmó que los informes sobre la salud de Jamenei son “rumores difundidos por fuerzas hostiles".

El mes pasado, funcionarios iraníes reconocieron que Mojtaba Jamenei había resultado herido en un ataque aéreo, pero que seguía siendo capaz de dirigir el país. Desde que consideró el cargo, emitió varias declaraciones, pero aún no apareció en público.