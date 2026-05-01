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Conflicto en Medio Oriente

Irán enfrenta los rumores sobre la salud de su líder, Mojtaba Jamenei

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

El gobierno iraní responde a las informaciones sobre el estado de su líder supremo, mientras el conflicto armado se mantiene con gran intensidad.

Mientras el petróleo Brent rompe récord ante el temor de un bloqueo prolongado de Ormuz, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo. "Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado. Y añadió que tales medidas "no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico". Paralelamente, EE UU baraja organizar una coalición internacional para abrir el estrecho mientras el crudo escala a su nivel más alto en casi cuatro años. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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Irán desmiente rumores sobre la salud de su líder

Mojtaba Jamenei goza de un “buen estado de salud”, según declaró un alto funcionario para desmentir los rumores sobre su situación.

Mohsen Qomi, subdirector de Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder Supremo, afirmó que Jamenei participa de manera activa en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos de Estado, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El funcionario afirmó que los informes sobre la salud de Jamenei son “rumores difundidos por fuerzas hostiles".

El mes pasado, funcionarios iraníes reconocieron que Mojtaba Jamenei había resultado herido en un ataque aéreo, pero que seguía siendo capaz de dirigir el país. Desde que consideró el cargo, emitió varias declaraciones, pero aún no apareció en público.

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Congreso de la FIFA: Infantino falló al forzar un saludo entre Israel y Palestina

Durante el Congreso en Vancouver, Jibril Rajoub se negó a estrechar la mano de Moshe Zuares. El video del incomodo momento. 

El suizo intentó incluso tomar del brazo a Rajoub para acercarlo a Zuares,

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Israel detuvo en aguas internacionales a la flotilla que buscaba romper el bloqueo a Gaza

Esta vez, la veintena de embarcaciones no logró ni acercarse a las costas del devastado y ocupado territorio palestino. Pese al carácter pacifista de la flotilla, todos fueron detenidos, incluidos los argentinos. También había españoles. Mientras Milei hace silencio, Sánchez acusó a Israel de una nueva violación del derecho internacional.

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07:43 | 30/04/2026

Israel mató a 28 personas en Líbano en un solo día

El Ejército israelí intensificó sus ataques y ya mató a más de 2.500 libaneses desde el comienzo de marzo, cuando se reanudó con fuerza el conflicto. 

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19:11 | 29/04/2026

Apuñalaron a dos hombres judíos en Londres: denuncian que fue un atentado terrorista

Un hombre agredió a otros dos identificados por las autoridades como judíos en el barrio londinense de Golders Green. El agresor fue detenido a los pocos minutos e inmovilizado con una pistola táser.

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17:36 | 29/04/2026

Más de un millón de personas en Líbano se enfrentan a hambrunas por la guerra en 2026

Naciones Unidas sacó un nuevo informe en el que advirtió sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en el territorio libanés. La inflación no para de crecer desde febrero y se espera que la situación empeore para agosto.

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17:11 | 29/04/2026

ONU denunció que Irán ejecutó a más de 20 personas y detuvo a 4.000 durante la guerra

Denuncian que el Gobierno de Irán comenzó una cacería interna desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra. Hubo ejecuciones por protestar y por pertenecer a grupos opositores.

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16:25 | 29/04/2026

La guerra empuja el barril de petróleo Brent a máximos por encima de u$s 119

El mercado reacciona a la amenaza de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz y a la posibilidad de una intervención más agresiva de Estados Unidos. La tensión geopolítica vuelve a marcar el pulso de la economía internacional.

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07:34 | 29/04/2026

Estados Unidos ya gastó 25.000 millones de dólares por la guerra en Irán

En paralelo a la difusión de este dato, Irán amenazó con "una acción militar sin precedentes" contra las incautaciones estadounidenses de buques. Además, la Comisión Europea informó que el conflicto le cuesta 600 millones de dólares diarios a la UE. 

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00:05 | 29/04/2026

Las petroleras se llevan la renta de la guerra

Con el Brent en alza y Vaca Muerta en expansión, las petroleras se encaminan a ganancias récord por un evento externo: la guerra en Medio Oriente. El Gobierno podría captar parte de esa renta mediante un alza de las retenciones o una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias, pero Milei elige proteger a las petroleras y cargar el ajuste sobre el resto de la sociedad. 

 

El presidente Javier Milei no lo hará por una ideología obtusa y por convicción política, pero la opción de mejorar la recaudación la tiene a mano: aplicar una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras generadas por el evento inesperado de una guerra.

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22:35 | 28/04/2026

El gasto militar a nivel global aumentó por undécimo año consecutivo

Un informe publicado esta semana afirmó que el 2025 fue el año de mayor gasto militar en la historia de la humanidad. Europa se posicionó en primer lugar seguido de China, mientras que Estados Unidos tuvo menos inversión que otros años aunque se espera que en 2026 vuelva a aumentar.

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20:36 | 28/04/2026

Un yate de lujo atravesó el estrecho de Ormuz pese al bloqueo

El superyate navegó una de las rutas marítimas más importantes del mundo sin ningún tipo de impedimento, pese a que el estrecho se encuentra bloqueado desde fines de febrero.

El Nord está valuado en más de u$s 500 millones y arribó a Mascate a primera hora del domingo, según datos ⁠de la plataforma MarineTraffic.

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20:00 | 28/04/2026

Emiratos se va de la OPEP: ¿empieza una guerra por el control del precio del petróleo?

A sólo días de confirmar que negocia un swap de monedas con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, anunció su salida de la estratégica organización. La mano de Trump detrás de esta decisión y el barril cada vez más caro por la guerra que lanzó contra Irán.

Emiratos Árabes Unidos anunció que se va de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo que nuclea a los principales productores de crudo del mundo desde hace más de 60 años

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17:25 | 28/04/2026

El petróleo vuelve a dispararse y superó los 110 dólares

Volvió a subir frente al estancamiento de las negociaciones. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará la OPEP a partir de mayo.

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16:33 | 28/04/2026

Alertan por posibles quiebras de aerolíneas si el combustible sigue en aumento

El precio del barril de petróleo pasó de 70 dólares a 110 en pocos meses y una de las principales low cost de Europa adelantó que si continúa el aumento podría traer un oscuro panorama para las empresas.

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