Mientras el petróleo Brent rompe récord ante el temor de un bloqueo prolongado de Ormuz, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo. "Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado. Y añadió que tales medidas "no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico". Paralelamente, EE UU baraja organizar una coalición internacional para abrir el estrecho mientras el crudo escala a su nivel más alto en casi cuatro años. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Irán enfrenta los rumores sobre la salud de su líder, Mojtaba Jamenei
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
El gobierno iraní responde a las informaciones sobre el estado de su líder supremo, mientras el conflicto armado se mantiene con gran intensidad.
Hace 3 minutos
Irán desmiente rumores sobre la salud de su líder
Mojtaba Jamenei goza de un “buen estado de salud”, según declaró un alto funcionario para desmentir los rumores sobre su situación.
Mohsen Qomi, subdirector de Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder Supremo, afirmó que Jamenei participa de manera activa en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos de Estado, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.
El funcionario afirmó que los informes sobre la salud de Jamenei son “rumores difundidos por fuerzas hostiles".
El mes pasado, funcionarios iraníes reconocieron que Mojtaba Jamenei había resultado herido en un ataque aéreo, pero que seguía siendo capaz de dirigir el país. Desde que consideró el cargo, emitió varias declaraciones, pero aún no apareció en público.
Hace 13 horas
Congreso de la FIFA: Infantino falló al forzar un saludo entre Israel y Palestina
Durante el Congreso en Vancouver, Jibril Rajoub se negó a estrechar la mano de Moshe Zuares. El video del incomodo momento.
El suizo intentó incluso tomar del brazo a Rajoub para acercarlo a Zuares,
Hace 17 horas
Israel detuvo en aguas internacionales a la flotilla que buscaba romper el bloqueo a Gaza
Esta vez, la veintena de embarcaciones no logró ni acercarse a las costas del devastado y ocupado territorio palestino. Pese al carácter pacifista de la flotilla, todos fueron detenidos, incluidos los argentinos. También había españoles. Mientras Milei hace silencio, Sánchez acusó a Israel de una nueva violación del derecho internacional.
07:43 | 30/04/2026
Israel mató a 28 personas en Líbano en un solo día
El Ejército israelí intensificó sus ataques y ya mató a más de 2.500 libaneses desde el comienzo de marzo, cuando se reanudó con fuerza el conflicto.
19:11 | 29/04/2026
Apuñalaron a dos hombres judíos en Londres: denuncian que fue un atentado terrorista
Un hombre agredió a otros dos identificados por las autoridades como judíos en el barrio londinense de Golders Green. El agresor fue detenido a los pocos minutos e inmovilizado con una pistola táser.
17:36 | 29/04/2026
Más de un millón de personas en Líbano se enfrentan a hambrunas por la guerra en 2026
Naciones Unidas sacó un nuevo informe en el que advirtió sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en el territorio libanés. La inflación no para de crecer desde febrero y se espera que la situación empeore para agosto.
17:11 | 29/04/2026
ONU denunció que Irán ejecutó a más de 20 personas y detuvo a 4.000 durante la guerra
Denuncian que el Gobierno de Irán comenzó una cacería interna desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra. Hubo ejecuciones por protestar y por pertenecer a grupos opositores.
16:25 | 29/04/2026
La guerra empuja el barril de petróleo Brent a máximos por encima de u$s 119
El mercado reacciona a la amenaza de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz y a la posibilidad de una intervención más agresiva de Estados Unidos. La tensión geopolítica vuelve a marcar el pulso de la economía internacional.
07:34 | 29/04/2026
Estados Unidos ya gastó 25.000 millones de dólares por la guerra en Irán
En paralelo a la difusión de este dato, Irán amenazó con "una acción militar sin precedentes" contra las incautaciones estadounidenses de buques. Además, la Comisión Europea informó que el conflicto le cuesta 600 millones de dólares diarios a la UE.
00:05 | 29/04/2026
Las petroleras se llevan la renta de la guerra
Con el Brent en alza y Vaca Muerta en expansión, las petroleras se encaminan a ganancias récord por un evento externo: la guerra en Medio Oriente. El Gobierno podría captar parte de esa renta mediante un alza de las retenciones o una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias, pero Milei elige proteger a las petroleras y cargar el ajuste sobre el resto de la sociedad.
El presidente Javier Milei no lo hará por una ideología obtusa y por convicción política, pero la opción de mejorar la recaudación la tiene a mano: aplicar una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras generadas por el evento inesperado de una guerra.
22:35 | 28/04/2026
El gasto militar a nivel global aumentó por undécimo año consecutivo
Un informe publicado esta semana afirmó que el 2025 fue el año de mayor gasto militar en la historia de la humanidad. Europa se posicionó en primer lugar seguido de China, mientras que Estados Unidos tuvo menos inversión que otros años aunque se espera que en 2026 vuelva a aumentar.
20:36 | 28/04/2026
Un yate de lujo atravesó el estrecho de Ormuz pese al bloqueo
El superyate navegó una de las rutas marítimas más importantes del mundo sin ningún tipo de impedimento, pese a que el estrecho se encuentra bloqueado desde fines de febrero.
El Nord está valuado en más de u$s 500 millones y arribó a Mascate a primera hora del domingo, según datos de la plataforma MarineTraffic.
20:00 | 28/04/2026
Emiratos se va de la OPEP: ¿empieza una guerra por el control del precio del petróleo?
A sólo días de confirmar que negocia un swap de monedas con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, anunció su salida de la estratégica organización. La mano de Trump detrás de esta decisión y el barril cada vez más caro por la guerra que lanzó contra Irán.
Emiratos Árabes Unidos anunció que se va de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo que nuclea a los principales productores de crudo del mundo desde hace más de 60 años
17:25 | 28/04/2026
El petróleo vuelve a dispararse y superó los 110 dólares
Volvió a subir frente al estancamiento de las negociaciones. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará la OPEP a partir de mayo.
16:33 | 28/04/2026
Alertan por posibles quiebras de aerolíneas si el combustible sigue en aumento
El precio del barril de petróleo pasó de 70 dólares a 110 en pocos meses y una de las principales low cost de Europa adelantó que si continúa el aumento podría traer un oscuro panorama para las empresas.