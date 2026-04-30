Mientras el petróleo Brent rompe récord ante el temor de un bloqueo prolongado de Ormuz, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo. "Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado. Y añadió que tales medidas "no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico". Paralelamente, EE UU baraja organizar una coalición internacional para abrir el estrecho mientras el crudo escala a su nivel más alto en casi cuatro años. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Irán dice que bloqueo naval de EE.UU. está "condenado al fracaso"
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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones, pero fracasará en su objetivo.
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Más de un millón de personas en Líbano se enfrentan a hambrunas por la guerra en 2026
Naciones Unidas sacó un nuevo informe en el que advirtió sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en el territorio libanés. La inflación no para de crecer desde febrero y se espera que la situación empeore para agosto.
De acuerdo a un informe reciente de las Naciones Unidas, más de 1,2 millones de personas se enfrentan a una hambruna aguda por los ataques de Israel en el sur de Líbano. El documento fue difundido por el área de Alimentación y Agricultura de la ONU (FAO), por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Ministerio de Agricultura del Líbano, y prevé que la crisis se profundice entre abril y agosto de este año.
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Un comandante militar informará a Trump sobre nuevas opciones militares contra Irán, según Axios
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con los astronautas de la misión Artemis II en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el jueves un informe del jefe del Mando Central de EEUU, Brad Cooper, sobre los nuevos planes para una posible acción militar contra Irán, según informó Axios el miércoles.
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El suministro mundial de arroz se ve amenazado por la guerra en Irán y El Niño
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador cultiva plantas de arroz en una granja en Bangkok, Tailandia
Por Naveen Thukral y Panarat Thepgumpanat
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Apuñalaron a dos hombres judíos en Londres: denuncian que fue un atentado terrorista
Un hombre agredió a otros dos identificados por las autoridades como judíos en el barrio londinense de Golders Green. El agresor fue detenido a los pocos minutos e inmovilizado con una pistola táser.
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Más de un millón de personas en Líbano se enfrentan a hambrunas por la guerra en 2026
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ONU denunció que Irán ejecutó a más de 20 personas y detuvo a 4.000 durante la guerra
Denuncian que el Gobierno de Irán comenzó una cacería interna desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra. Hubo ejecuciones por protestar y por pertenecer a grupos opositores.
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La guerra empuja el barril de petróleo Brent a máximos por encima de u$s 119
El mercado reacciona a la amenaza de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz y a la posibilidad de una intervención más agresiva de Estados Unidos. La tensión geopolítica vuelve a marcar el pulso de la economía internacional.
07:34 | 29/04/2026
Estados Unidos ya gastó 25.000 millones de dólares por la guerra en Irán
En paralelo a la difusión de este dato, Irán amenazó con "una acción militar sin precedentes" contra las incautaciones estadounidenses de buques. Además, la Comisión Europea informó que el conflicto le cuesta 600 millones de dólares diarios a la UE.
00:05 | 29/04/2026
Las petroleras se llevan la renta de la guerra
Con el Brent en alza y Vaca Muerta en expansión, las petroleras se encaminan a ganancias récord por un evento externo: la guerra en Medio Oriente. El Gobierno podría captar parte de esa renta mediante un alza de las retenciones o una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias, pero Milei elige proteger a las petroleras y cargar el ajuste sobre el resto de la sociedad.
El presidente Javier Milei no lo hará por una ideología obtusa y por convicción política, pero la opción de mejorar la recaudación la tiene a mano: aplicar una alícuota excepcional sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras generadas por el evento inesperado de una guerra.
22:35 | 28/04/2026
El gasto militar a nivel global aumentó por undécimo año consecutivo
Un informe publicado esta semana afirmó que el 2025 fue el año de mayor gasto militar en la historia de la humanidad. Europa se posicionó en primer lugar seguido de China, mientras que Estados Unidos tuvo menos inversión que otros años aunque se espera que en 2026 vuelva a aumentar.
20:36 | 28/04/2026
Un yate de lujo atravesó el estrecho de Ormuz pese al bloqueo
El superyate navegó una de las rutas marítimas más importantes del mundo sin ningún tipo de impedimento, pese a que el estrecho se encuentra bloqueado desde fines de febrero.
El Nord está valuado en más de u$s 500 millones y arribó a Mascate a primera hora del domingo, según datos de la plataforma MarineTraffic.
20:00 | 28/04/2026
Emiratos se va de la OPEP: ¿empieza una guerra por el control del precio del petróleo?
A sólo días de confirmar que negocia un swap de monedas con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, anunció su salida de la estratégica organización. La mano de Trump detrás de esta decisión y el barril cada vez más caro por la guerra que lanzó contra Irán.
Emiratos Árabes Unidos anunció que se va de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el grupo que nuclea a los principales productores de crudo del mundo desde hace más de 60 años
17:25 | 28/04/2026
El petróleo vuelve a dispararse y superó los 110 dólares
Volvió a subir frente al estancamiento de las negociaciones. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció que dejará la OPEP a partir de mayo.
16:33 | 28/04/2026
Alertan por posibles quiebras de aerolíneas si el combustible sigue en aumento
El precio del barril de petróleo pasó de 70 dólares a 110 en pocos meses y una de las principales low cost de Europa adelantó que si continúa el aumento podría traer un oscuro panorama para las empresas.
09:52 | 28/04/2026
Las negociaciones, cada vez más lejos: Estados Unidos e Irán se cruzan amenazas
Un portavoz del Ejército iraní que citó la agencia de noticias Fars aseguró que el país todavía está en "situación de guerra". Además, Donald Trump rechazó una propuesta para destrabar el conflicto bélico.
20:26 | 27/04/2026
El 87% de los argentinos está "preocupado" por la guerra en Irán y su impacto económico
Una encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA analizó la percepción que tienen de la guerra en Medio Oriente los argentinos.
16:57 | 27/04/2026
ONU: por el bloqueo al Estrecho de Ormuz, hay 20.000 marinos varados en el Golfo Pérsico
El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió que 2.000 embarcaciones quedaron atrapadas por el bloqueo al Estrecho de Ormuz.