Irán dice que bloqueo naval de EE.UU. está "condenado al fracaso"

Mientras el petróleo Brent rompe récord ante el temor de un bloqueo prolongado de Ormuz, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo. "Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado. Y añadió que tales medidas "no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico". Paralelamente, EE UU baraja organizar una coalición internacional para abrir el estrecho mientras el crudo escala a su nivel más alto en casi cuatro años. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.