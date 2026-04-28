Alertan por posibles quiebras de aerolíneas si el combustible sigue en aumento

Mientras sigue la tensión por la guerra en Medio Oriente y la reapertura del estrecho de Ormuz, el director ejecutivo de la aerolínea lowcost irlandesa Ryanair, Michael O’Leary, alertó que las empresas aéreas podrían enfrentar quiebras si continúan los altos precios del combustible durante el verano europeo. La advertencia se conoce al mismo tiempo que el barril de petróleo llega a 110 dólares y alcanza su nivel más alto en tres semanas.

"Si los precios se mantienen más altos durante más tiempo este verano, creemos que varios de nuestros competidores aerolíneos en Europa van a enfrentar verdaderas dificultades financieras", dijo O’Leary a la cadena estadounidense CNBC.

El directivo aseguró que Ryanair, una de las lowcost más importantes de Europa, sí pudo cubrir el 80% de los costos de combustible pero remarcó que sus competidores podrían ir a la quiebra si los insumos siguen en aumento.

Desde que el Estrecho de Ormuz fue bloqueado tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, el precio de combustible para las aeronaves creció de manera exponencial: pasó de costar en marzo unos 70 dólares el barril a superar los 110 actualmente.

A cuánto subió el petróleo

El Brent, referencia en Argentina y Europa, sube 3,23% en la jornada y cotiza a 111,73 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escala 4,07% hasta los 100,30 dólares por barril.

Ambos indicadores acumulan un incremento superior al 50% desde el inicio del conflicto. Si bien en los últimos días mostraron cierta estabilidad, hacia fines de abril retomaron la tendencia alcista y volvieron a ubicarse por encima de los 100.

Antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril. Sin embargo, el escenario bélico impactó en los mercados energéticos, que vieron afectada su capacidad de abastecimiento debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

El nuevo impulso alcista del crudo se vincula con las demoras en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollan en Pakistán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz y liberar de forma definitiva esta vía estratégica, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Emiratos Árabes Unidos se va de la OPEP

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a partir del 1 de mayo, en una decisión sorpresiva dentro del bloque al que pertenecía desde 1967 y que nuclea a los principales productores de crudo a nivel global.

En este contexto de tensiones sobre la producción y exportación, el cuarto mayor productor del grupo, con 3,5 millones de barriles diarios, buscará aumentar su nivel de extracción sin las limitaciones fijadas por la alianza, de la que también forma parte Irán.