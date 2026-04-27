El 87% de los argentinos está "preocupado" por la guerra en Irán y su impacto económico

A pesar de a los miles de kilómetros que sucede la guerra de Media Oriente, las preocupaciones sobre sus implicancias se hacen sentir. La última encuesta de la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso de relieve que casi 7 de cada 10 argentinos expresa estar entre "muy y algo en desacuerdo" con la posición del gobierno argentino en relación al conflicto bélico en Irán y el 30% de los encuestados está preocupado por el impacto económico de la guerra.

Junto a esa preocupación, también destacan en segundo y tercer lugar el "riesgo de atentados o hechos de violencia" y la "posición internacional del país". A su vez, el 87% manifiesta que la guerra de Medio Oriente le preocupa entre

"mucho y bastante", guarismos que se mantienen tanto entre el electorado de Javier Milei como en el de Sergio Massa, ex candidato presidencial.

En relación a los sentimientos que tienen los argentinos frente a la guerra, los que más aparecen son "tristeza" e "incertidumbre".

Preocupación por la economía y el precio del petróleo

No solo el impacto económico rankea entre las principales preocupaciones de los argentinos sino también los efectos en cadena que tiene la suba del petróelo. Porque desde que empezó la guerra, hace ya casi dos meses, el barril de crudo osciló entre los 100 y 115 dólares, lo que hace subir los precios en todo el mundo. De hecho, el 60% de los argentinos la suba del petróleo es un "problema" porque tiene un directo traslado a los precios de la economía.