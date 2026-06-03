Gemini Spark: qué es y cómo funciona el "secretario virtual" de Google que ya genera furor

Fuente: La Verdad Noticias.

El 19 de mayo de 2026, durante la conferencia inaugural del Google I/O, Sundar Pichai anunció Gemini Spark, el agente de IA personal que trabaja en segundo plano para el usuario las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, incluso cuando el portátil está cerrado y el teléfono se encuentra bloqueado. La diferencia con Gemini clásico es fundamental: el asistente habitual vive en la app y espera que le hagas una pregunta. Spark existe en una máquina virtual dedicada en Google Cloud y actúa por sí solo.

Qué puede hacer en la práctica

El rango de tareas que Spark puede ejecutar de forma autónoma es amplio. El agente es capaz de aprender comportamientos personalizados, conocidos como "Skills", para replicar procesos definidos por el usuario de manera sistemática. El objetivo principal es automatizar actividades rutinarias que demandan tiempo.

Los casos de uso concretos que Google demostró: armar el Daily Brief matinal revisando correo, calendario y tareas pendientes; monitorear precios o disponibilidad de productos; redactar y enviar respuestas a correos según criterios predefinidos; hacer reservas en restaurantes; y gestionar recordatorios con información de contexto actualizada.

Las apps con las que se integra

Spark se conecta nativamente con todo el ecosistema Google. Se integra nativamente con Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendar, Maps y plataformas externas como Canva y OpenTable. Funciona en infraestructura Google Cloud aunque el dispositivo esté apagado. La integración con apps de terceros irá creciendo: Instacart ya fue confirmada para compras, y se esperan más anuncios en el tercer trimestre de 2026.

La seguridad: Spark no actúa solo en todo

El punto más sensible de cualquier agente autónomo es cuándo actúa sin pedirte permiso. Google asegura que Spark está diseñado para consultarte antes de realizar acciones importantes. Determinadas operaciones consideradas de alto riesgo requerirán una aprobación explícita antes de ejecutarse, como gastar dinero o enviar correos a contactos externos. Para tareas rutinarias y preautorizadas —como armar un resumen diario o mover archivos— actúa solo.

Quién puede usarlo y cuándo llega a Argentina

El acceso actual es muy limitado. Disponible solo para suscriptores de Google AI Ultra a USD 100 por mes, mayores de 18 años, y por ahora únicamente en Estados Unidos. Para América Latina la espera puede ser larga. El historial de lanzamientos de IA premium de Google indica que suelen aterrizar entre 3 y 9 meses después del estreno estadounidense. Por tanto, cabe esperar Spark en Latinoamérica a finales de 2026 o inicio de 2027, siempre que no aparezcan trabas regulatorias inesperadas.