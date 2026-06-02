Guerra total de IA: la drástica jugada de Microsoft para vencer a ChatGPT y Claude Code

La app integrará funciones de programación, chat, automatización de tareas y agentes inteligentes.

Microsoft trabaja en una nueva estrategia para fortalecer su presencia en el mercado de la inteligencia artificial. Según una filtración reciente, la compañía desarrolla una "super app" de Copilot que reunirá en una sola plataforma sus principales herramientas de IA, con el objetivo de simplificar la experiencia de uso y competir de manera más directa con alternativas como ChatGPT y Claude Code.

La aplicación integrará funciones de programación, chat, automatización de tareas y agentes inteligentes dentro de una misma interfaz. La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas que enfrenta actualmente Microsoft: la fragmentación de sus soluciones de inteligencia artificial, distribuidas entre distintos productos y servicios.

Una plataforma única para todas las herramientas de IA

El proyecto está liderado por Jacob Andreou, actual responsable de Copilot. La nueva aplicación combinaría GitHub Copilot, el chat tradicional de Copilot, la herramienta Cowork y un nuevo sistema de agentes denominado Autopilot.

Además, la plataforma permitiría alternar fácilmente entre cuentas personales y cuentas corporativas vinculadas a Microsoft 365 Copilot, facilitando el acceso tanto para usuarios particulares como para empresas.

Aunque todavía no se conocen detalles técnicos sobre los modelos de inteligencia artificial que utilizará ni sobre todas sus funciones, la intención es ofrecer un entorno centralizado que elimine la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones para acceder a las capacidades de IA de Microsoft.

La app podría lanzarse en septiembre.

El desafío de recuperar terreno en la carrera de la IA

La apuesta llega en un momento clave para Microsoft. A pesar de haber sido una de las primeras compañías en acercar la inteligencia artificial generativa al público masivo mediante Bing y posteriormente con Copilot, los resultados no habrían alcanzado las expectativas de la empresa.

Copilot registraba alrededor de 20 millones de usuarios semanales en abril de 2025, una cifra considerablemente inferior a los más de 400 millones de usuarios que acumulaba ChatGPT en ese mismo período. También se señala que menos del 4,5% de los suscriptores de Microsoft 365 pagan por las funciones avanzadas de Copilot.

A esto se suma la creciente competencia de empresas como OpenAI, Anthropic y Google, que avanzan con rapidez en el desarrollo de modelos y herramientas de inteligencia artificial. En particular, Claude Code se posicionó como una de las soluciones más populares para programación asistida por IA.

Por el momento, Microsoft no confirmó oficialmente la existencia de esta super app. Sin embargo, diversas fuentes indican que podría debutar durante septiembre, aunque los planes todavía no estarían completamente definidos y podrían modificarse antes de su lanzamiento.