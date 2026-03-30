Microsoft presenta mejoras en IA, lanza Copilot Cowork para usuarios con acceso anticipado

FOTO ARCHIVO: Ilustración del logotipo de Copilot

Por Deborah Mary ​Sophia

30 mar (Reuters) - Microsoft presentó el lunes nuevas funciones de su asistente de investigación Copilot que permitirán a ‌los usuarios utilizar varios ‌modelos de IA simultáneamente dentro del mismo flujo de trabajo, en la última iniciativa del gigante tecnológico para mejorar su oferta de IA e impulsar su adopción.

En una nueva función llamada "Critique", el agente Researcher de Copilot podrá ahora extraer resultados tanto del modelo GPT de OpenAI ​como del modelo ⁠Claude de Anthropic para cada respuesta, en lugar ‌de basarse en un único modelo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras GPT genera ⁠la respuesta, Claude revisará el ⁠resultado en cuanto a precisión y calidad antes de presentárselo al usuario, indicó Microsoft. La empresa espera que ese flujo ⁠de trabajo sea bidireccional en el futuro, permitiendo ​que GPT revise también los borradores ‌de Claude.

"Contar con varios modelos ‌diferentes de distintos proveedores en Copilot es muy atractivo, ⁠pero estamos llevando esto al siguiente nivel, donde los clientes obtienen realmente los beneficios de que los modelos trabajen juntos", afirmó Nicole Herskowitz, vicepresidenta corporativa de Microsoft ​365 ‌y Copilot, en una entrevista con Reuters.

El enfoque multimodelo ayudará a acelerar el flujo de trabajo del usuario, controlar las "alucinaciones" de la IA —en las que los sistemas generan información falsa— y producir ⁠resultados más fiables, lo que impulsará la productividad y la calidad para los clientes, añadió Herskowitz.

Microsoft también va a lanzar "Model Council", una función que permitirá a los usuarios comparar las respuestas de diferentes modelos de IA en paralelo.

Estas actualizaciones llegan en un momento en que Microsoft amplía la disponibilidad de ‌su nueva herramienta de IA agentiva Copilot Cowork a los miembros de su programa "Frontier", que ofrece a los clientes acceso anticipado a algunas de sus últimas funciones de IA.

Microsoft presentó Copilot Cowork —una herramienta basada en el viral producto ‌Claude Cowork de Anthropic— en modo de prueba a principios de este mes, aprovechando la creciente demanda de agentes de IA ‌autónomos.

El desarrollador ⁠de Windows se ha apresurado a mejorar su asistente Copilot para impulsar una mayor adopción ​en medio de la intensa competencia de rivales como Gemini de Google y agentes autónomos como Claude Cowork.

Con información de Reuters