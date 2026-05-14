Irán celebra una concentración de despedida antes del Mundial a pesar de las preocupaciones

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán asisten a una ceremonia de despedida antes de su partida a la Copa Mundial 2026 en Teherán, Irán

Irán organizó el ​miércoles por la noche una concentración de despedida para el Mundial en la Plaza de la Revolución en Teherán, a la que asistieron miles ‌de aficionados, a pesar de ‌que persisten las dudas sobre si la selección podrá entrar en Estados Unidos y competir en el torneo.

Los jugadores, que continuarán sus preparativos en una concentración en Turquía la próxima semana, fueron aclamados por la multitud mientras pronunciaban discursos patrióticos desde un escenario y se presentaba la equipación que lucirán en el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

"Esta es la mejor ​despedida de las últimas ⁠cuatro campañas para el Mundial", dijo el presidente de la Federación Iraní de ‌Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, a la televisión estatal.

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"Los jugadores están con ⁠el pueblo, y el público defiende la dignidad, ⁠el honor y la fuerza del país. Sea cual sea el resultado, que la bandera de Irán ondee allí y sea defendida".

La participación de Irán en el ⁠Mundial ha estado en entredicho desde que Estados Unidos e Israel iniciaran ​la guerra regional lanzando ataques aéreos contra la República ‌Islámica a finales de febrero.

A Taj se ‌le denegó la entrada en Canadá, país coanfitrión, para asistir al Congreso de ⁠la FIFA hace dos semanas debido a su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), lo que ha suscitado el temor de que algunos miembros de la delegación iraní puedan tener problemas para entrar en Estados Unidos.

Al ​igual que en ‌Canadá, el IRGC está clasificado como "entidad terrorista" en Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que no se admitirá en el país a nadie vinculado a la organización.

Irán ha dejado en en manos de la FIFA, organizadora del torneo, la responsabilidad de ⁠que los jugadores y los directivos del equipo puedan entrar en Estados Unidos, donde el equipo Melli tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

"Aún no hemos recibido nada en relación con los visados. Esperamos que se resuelva definitivamente dentro de este plazo", dijo Hedayat Mombeini, secretario general de la FFIRI, a la televisión estatal durante la concentración del miércoles.

"La FIFA ha hecho promesas, y esperamos que ‌esas promesas den sus frutos y que los jugadores reciban sus visados a tiempo".

Las informaciones de que a algunos jugadores iraquíes se les habían denegado los visados para Estados Unidos, que fueron rápidamente desmentidas por la Casa Blanca y la Federación Iraquí de Fútbol el miércoles, avivaron aún más la preocupación iraní.

"Acabo de enterarme de esa ‌noticia también", añadió Mombeini.

"Espero que la FIFA intervenga (...) siempre hemos creído que el deporte debe estar separado de la política. Por eso, en mi opinión, la FIFA tiene el ‌deber de intervenir y ⁠garantizar que se facilite la entrada a todos los miembros de todos los equipos del Mundial".

Irán se enfrentará a Gambia en ​un partido de preparación para el Mundial en Antalya el 29 de mayo y Mombeini dijo que la FFIRI estaba organizando otro partido amistoso para la concentración en Turquía.

Con información de Reuters