El nuevo sistema solicita validar identidad mediante un código enviado por SMS.

Los afiliados de PAMI deberán volver a registrarse para ingresar a la nueva plataforma digital del organismo. Tras una actualización del sistema, las cuentas anteriores dejaron de funcionar y ahora es obligatorio generar un nuevo usuario para acceder a trámites, credenciales y gestiones desde el celular o la web.

La medida alcanza a todos los usuarios de Mi PAMI, tanto quienes usan la aplicación móvil como quienes ingresan desde una computadora. Para completar el proceso, el organismo solicita validar identidad, crear una contraseña nueva y confirmar un número de teléfono mediante SMS.

El acceso ya está disponible a través de la aplicación oficial para Android y iPhone, además del portal web. Desde allí, los afiliados podrán seguir realizando consultas médicas, trámites y otras operaciones habituales vinculadas a la obra social.

Cómo registrarse en la nueva app de PAMI

El trámite de registro se realiza de manera digital y requiere contar con algunos datos personales. Uno de los principales cambios es que ya no sirven los usuarios creados en el sistema anterior, por lo que todos deberán generar una cuenta nueva.

El primer paso consiste en ingresar el número de DNI, el sexo tal como figura en el documento y el CUIL. Luego, el sistema solicitará el número de trámite del DNI, un código de 11 dígitos que comienza con cero.

Ese dato puede encontrarse en el frente del DNI tarjeta, debajo del número de documento. En versiones más antiguas del documento, aparece en el reverso, ubicado en la parte inferior izquierda.

La importancia de crear una contraseña segura

Después de validar los datos personales, el sistema pedirá generar una nueva contraseña para acceder a Mi PAMI. Desde el organismo recomendaron elegir claves que no incluyan información personal, como fechas de nacimiento o nombres propios.

Además, aconsejaron no compartir la contraseña con terceros para evitar inconvenientes vinculados a la seguridad de la cuenta. A partir de ahora, el ingreso se realizará únicamente con número de CUIL y la nueva clave creada durante el registro.

La actualización forma parte de una renovación integral de los sistemas digitales del organismo, que busca reforzar los mecanismos de validación de identidad y mejorar la experiencia de uso de los afiliados.

Validación por SMS: el último paso para activar la cuenta

Para finalizar el alta, los usuarios deberán ingresar un número de celular activo. Allí recibirán un mensaje de texto con un código de cuatro dígitos que permitirá confirmar la identidad.

Ese paso es obligatorio para completar la activación de la cuenta. Una vez ingresado el código correctamente, el afiliado ya podrá utilizar la nueva plataforma digital desde cualquier dispositivo.

Los usuarios anteriores ya no pueden ingresar con sus claves viejas.

En caso de no recibir el SMS, se recomienda revisar que el número cargado sea correcto y verificar la señal del teléfono antes de intentar nuevamente el procedimiento.

Qué hacer si olvidaste la contraseña de Mi PAMI

El sistema también incorporó una opción para recuperar la contraseña en caso de olvido. Desde la pantalla principal de inicio de sesión, los afiliados podrán seleccionar la opción correspondiente y restablecer el acceso.

Para hacerlo, deberán ingresar nuevamente el CUIL y validar identidad mediante un código enviado al celular registrado previamente. Luego podrán crear una nueva contraseña y volver a ingresar a la aplicación.

Desde PAMI recordaron que, ante errores técnicos o problemas durante el registro, los usuarios pueden comunicarse mediante los canales oficiales de atención. También recomendaron revisar cuidadosamente cada dato antes de confirmar el trámite.