Efemérides del 13 de mayo: qué pasó un día como hoy

Juan Pablo II.

Cada 13 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el ataque a Juan Pablo II, el nacimiento de Stevie Wonder y la celebración del Día Mundial del Entrenador de Fútbol.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1647 - Terremoto magno

Un terremoto de magnitud calculada en 8,5 puntos de la escala de Richter arrasó con Santiago de Chile, por entonces capital de la gobernación colonial de España. Se calculó que el llamado Terremoto Magno causó la muerte de entre 600 y 1.000 pobladores de la actual capital chilena.

1854 - Almafuerte

Nació en el partido bonaerense de La Matanza, el maestro y poeta Pedro Bonifacio Palacios, popularmente conocido por el seudónimo de Almafuerte, de destacada labor docente y uno de los llamados “cinco sabios” de la ciudad de La Plata. Es el autor de la famosa frase “no te des por vencido ni aun vencido”.

1881 - Nacimiento de Enrique Finochietto

En Buenos Aires nació el médico, quien se destacó como docente, investigador e inventor de un gran número de técnicas e instrumentos de cirugía. Un hospital público de la ciudad bonaerense de Avellaneda lleva su nombre.

1914 - Nacimiento de Joe Louis

Nació en la ciudad de La Fayette, en Alabama, el boxeador Joseph Louis Barrows, apodado el “bombardero de Detroit”, campeón del mundo de los pesos pesados durante once años y ocho meses, entre 1937 y 1949, récord que hasta hoy no ha sido superado.

1939 - Nacimiento en Harvey Keitel

En el distrito neoyorquino de Brooklyn nació el actor estadounidense, quien actuó en más de un centenar de películas. Fue premiado en España, Italia y Alemania y nominado al premio Óscar de 1991 como mejor actor de reparto en el filme Bugsy sobre el mafioso Benjamin Siegel.

1948 - Nacimiento de Pepe Cebrián

En La Habana nació el actor, director teatral y dramaturgo argentino José “Pepe” Cibrián Campoy, uno de los más destacados autores de teatro musical de la Argentina.

Pepe Cibrán.

1950 - Fórmula 1

En el circuito de Silverstone se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña, la primera carrera de Fórmula 1 de automovilismo. La prueba, de 70 vueltas, la ganó el italiano Giuseppe Farina con un Alfa Romeo. Los tres pilotos subieron al podio al ocupar el segundo y tercer lugar.

1950 - Nacimiento de Stevie Wonder

En la ciudad de Saginaw, en Michigan, nació el músico y cantautor Stevland Hardaway Morris, ganador de 25 premios Grammy, quien lleva vendidos más de 100 millones de discos.

Stevie Wonder.

1960 - Nacimiento de Alberto Márcico

El exmediocampista ofensivo nació en la ciudad de Corrientes. A lo largo de su carrera, marcó 132 goles en 616 partidos. Fue campeón de la Primera División del fútbol argentino con Ferro Carril Oeste y Boca Juniors.

1970 - Let it be

En la ciudad de Nueva York se estrenó Let it be sobre The Beatles, el quinto filme de la célebre banda británica de pop rock. La película, que originalmente se llamó Get Back, ganó el Óscar de 1970 a la mejor adaptación musical por la canción Let it be, pero ningún beatle fue a recibir el premio.

1981 - Juan Pablo II

El terrorista turco Mehmet Ali Ağca, que pertenece al grupo de ultraderecha Lobos Grises, hirió al Papa al atacarlo a balazos en la plaza de San Pedro del Vaticano. A finales de 1983, el pontífice lo visitó en la cárcel, conversó con él y lo perdonó.

1991 - Fallecimiento de Delia Parodi

A los 78 años murió en Buenos Aires la exdiputada Delia Degliuomini de Parodi, antigua colaboradora de María Eva Duarte de Perón, cofundadora del Partido Peronista Femenino. Ella fue una de las primeras mujeres en ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

2026 - Día Mundial del Entrenador de Fútbol

Esta celebración es un homenaje a los profesionales cuya labor es clave en la formación de equipos y sus estrategias. La fecha fue elegida en honor al escocés Alexander Ferguson, DT del Manchester United, a quien se considera el más ganador de la historia. Dirigió por última vez a ese equipo el 13 de mayo de 2013.