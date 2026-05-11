Ernesto Tenembaum se hartó y humilló a Milei en vivo.

El periodista Ernesto Tenembaum lanzó un feroz cuestionamiento contra el gobierno de Javier Milei. Con profunda indignación, el conductor criticó la actitud autoritaria del mandatario, tildó de cobardes a los miembros del Gabinete y repudió la cerrada defensa oficial hacia Manuel Adorni frente a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En Radio con Vos, Tenembaum describió la preocupante postura del líder libertario ante la crisis. "Javier Milei se transformó en un pequeño déspota. Encima, un déspota impotente, porque trata de ser despótico y nadie le presta atención", disparó.

Luego, minimizó el impacto de los discursos presidenciales frente a la dura realidad cotidiana: "Entonces va y les grita a todos, y después la vida sigue. Patricia Bullrich hará su vida y la economía también. Y no importa que suba un videito de un shopping, porque todo el mundo sabe cómo está la situación y los números lo desmienten de manera categórica".

Las críticas a los ministros

El comunicador apuntó directo contra el silencio cómplice del equipo de trabajo de La Libertad Avanza. "Habla de la columna vertebral de los ministros. Son un grupo de pusilánimes", sentenció sin filtros. Para ilustrar la sumisión del Gabinete, recreó una situación hipotética con la cúpula del poder: "Si el tipo viene y te dice 'ustedes van a bancar a un chorro como Manuel Adorni y van a bancarlo incluso aunque nos perjudique como proyecto', bueno, alguien se para y dice 'no te vas de acá'".

Ernesto Tenembaum se hartó y humilló a Milei en vivo.

Finalmente, remató. "En todo caso, si Adorni, que es el que no puede explicar su patrimonio, te dice 'si no te gusta te vas', te vas o lo cagás a pedos".