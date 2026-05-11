Por qué se separaron Pampita y Martín Pepa: qué pasó con la relación

Pampita rompió el silencio y confirmó su separación de Martin Pepa tras semanas de rumores sobre una crisis.

Después de varios días de rumores y especulaciones, Pampita confirmó su separación de Martin Pepa y habló públicamente sobre el presente del vínculo. La modelo y conductora rompió el silencio tras semanas de versiones cruzadas y explicó cuáles fueron los factores que influyeron en el final de la relación que habían oficializado en noviembre de 2024.

Cómo comenzaron los rumores de crisis entre Pampita y Martin Pepa

Las primeras versiones sobre un posible distanciamiento surgieron el pasado 29 de abril. Desde entonces, tanto el entorno de la conductora como el polista eligieron mantenerse en silencio y evitar declaraciones públicas.

Sin embargo, las sospechas crecieron rápidamente debido a algunas señales que llamaron la atención de los seguidores de la pareja. Apenas unos días antes de que trascendiera la crisis, Pampita había asistido a los Martín Fierro de la Moda 2026 y evitó dar precisiones sobre su situación sentimental cuando fue consultada por la prensa.

Con una sonrisa y respuestas ambiguas, la conductora intentó esquivar el tema, aunque en ese momento todavía se creía que la relación con Martin Pepa continuaba estable.

La situación tomó mayor fuerza cuando Yanina Latorre aseguró haber confirmado la ruptura. “Mandé a otra persona a hablar, un emisario, y tengo la captura de pantalla”, reveló durante su programa en El Observador.

Qué dijo Pampita sobre la separación con Martín Pepa

Finalmente, la conductora decidió hablar públicamente cuando fue interceptada por cronistas en la vía pública. Lejos de evitar las preguntas, confirmó la ruptura con total sinceridad.

“Sí, es verdad”, expresó al reconocer que ya no estaba en pareja con el polista. Además, también admitió que el desenlace la tomó por sorpresa. “Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas”, sostuvo.

Pese a la repercusión mediática, Pampita dejó en claro que no existe ningún conflicto grave con su expareja y pidió que no se generen versiones negativas alrededor de él.

“No ensucien. Martín es un amor de persona. Yo lo adoro, mi familia y amigos también. De verdad, él no puede ser más bueno. Así que no inventen cosas que no son”, manifestó de manera contundente.

Las declaraciones de la conductora rápidamente generaron repercusión en redes sociales y volvieron a instalar el tema entre los más comentados del espectáculo argentino.

La distancia, uno de los motivos de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa

La conductora aseguró que la distancia fue uno de los factores que complicó la relación con el polista

Aunque evitó profundizar demasiado en cuestiones privadas, Carolina Ardohain reconoció que la distancia habría sido uno de los factores determinantes en la crisis con Martin Pepa.

“Es algo importante, no lo podemos negar. Pero está todo bien, quedó la mejor”, explicó al referirse a las dificultades que enfrentaba la pareja para sostener la relación.

El polista desarrolla gran parte de su actividad profesional fuera del país, una situación que habría complicado la dinámica cotidiana del vínculo. Aun así, la modelo remarcó en varias oportunidades que la separación se dio en buenos términos y sin conflictos.

Pampita no descartó una reconciliación con Martín Pepa

A pesar de confirmar el final de la relación, Pampita dejó abierta la posibilidad de un futuro acercamiento. “Nunca se sabe las vueltas de la vida”, deslizó cuando le consultaron si existía chance de reconciliación.

Además, volvió a dedicarle palabras afectuosas a Martin Pepa y destacó el vínculo que construyó con su entorno familiar.

“Yo tengo la mejor con Martín, de verdad. Él es un amor, súper divino, generoso y está todo bien entre nosotros. Soy muy amiga de su familia y nosotros vamos a seguir siendo amigos. No pasó nada malo”, aseguró.

Finalmente, la conductora reflexionó sobre el cierre de la historia sentimental y destacó que no considera la ruptura como un fracaso. “Nada es fracaso, el tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”, concluyó.