La investigación por la desaparición y rapto del nene N. sumó este lunes un nuevo capítulo judicial que tuvo fuerte impacto en la provincia de Corrientes. El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó la prisión domiciliaria que recaía sobre el abogado José Alejandro Fernández Codazzi y ordenó su traslado a una dependencia carcelaria bajo prisión preventiva.

La resolución fue dictada después de una audiencia virtual que encabezó un tribunal presidido por el juez Carlos Antonio Martínez e integrado por los vocales Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, quienes hicieron lugar al recurso de impugnación presentado por el fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Fue así que la Justicia dejó sin efecto la decisión que había tomado el pasado 7 de mayo el juez de Garantías de Esquina Jorge Gustavo Vallejos quien le había concedido al letrado el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo mediante tobillera electrónica.

De qué se lo acusa a Codazzi

Para el Tribunal existen riesgos procesales suficientes que justifican que Fernández Codazzi permanezca detenido en una unidad penitenciaria mientras avanza la causa. El abogado está imputado como partícipe necesario en la sustracción de menores y también por encubrimiento agravado.

Según sostiene la fiscalía, Codazzi tuvo un rol clave después del episodio ocurrido en el barrio Manzini de Esquina, donde el ciudadano brasileño Josías Santos Regis protagonizó un ataque a balazos antes de escapar.

De acuerdo con la acusación, Codazzi habría utilizado su propia camioneta para trasladar a Regis y a su hijo hacia una zona rural de San Isidro. Para los investigadores, eso permitió dificultar el operativo cerrojo montado por las fuerzas de seguridad y demoró la activación de la Alerta Sofía, el mecanismo utilizado para la búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos.

La fiscalía cuestionó la prisión domiciliaria y advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, un planteo que finalmente fue respaldado por el Tribunal de Revisión.

Cómo sigue la causa por la sustracción de N. en Esquina

Mientras se resolvía la situación procesal de su exabogado, Josías “El Brasilero” Santos Regis fue trasladado el último fin de semana a la Unidad Penal N° 6 de la ciudad de Corrientes en un fuerte operativo de seguridad.

Regis enfrenta las acusaciones más graves dentro de la causa: está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, a raíz del ataque a tiros previo a la fuga, y por sustracción de menores en concurso real.

El juez Jorge Gustavo Vallejos ya había dictado su prisión preventiva luego de rechazar los pedidos de la defensa, quienes buscaban medidas alternativas a la detención.