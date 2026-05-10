Morena Rial volvió a instalarse en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por un escándalo sino por una decisión que podría marcar un antes y un después en su vida. La hija de Jorge Rial solicitó formalmente ante la Justicia dejar atrás el arresto domiciliario para acceder a un régimen de libertad condicional, un pedido que podría resolverse en los próximos días.

La noticia fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en El ejército de la mañana (Bondi Live), quien aseguró que las probabilidades de que el planteo sea aceptado son altas. De confirmarse, Morena dejaría atrás una de las etapas más complicadas de su vida reciente.

Actualmente, Morena cumple prisión domiciliaria en el departamento de su hermana Rocío Rial, donde permanece junto a su hijo menor bajo monitoreo electrónico y estrictas condiciones judiciales. Entre esas restricciones se encuentra el uso limitado de redes sociales, algo que le generó un problema reciente.

Días atrás, la mediática realizó fuertes publicaciones en Instagram tras la muerte de un amigo cercano, lo que la obligó a presentarse ante la Justicia junto a Jorge Rial y Rocío para dar explicaciones, según consignó Paparazzi. El episodio puso en evidencia la delgada línea que Morena debe respetar mientras dure su situación judicial.

El dato que sorprendió: un 9 en Derecho Penal

Lo que más llamó la atención en las últimas semanas fue la decisión de Morena de comenzar a estudiar la carrera de Derecho de manera online en la Universidad Siglo 21. Lejos de ser un gesto simbólico, la hija de Rial rindió sus primeros exámenes y obtuvo calificaciones que sorprendieron a propios y ajenos.

Fue Alejandro Cipolla, abogado cercano a la mediática, quien mostró en redes sociales las notas: un 9 en Derecho Penal y un 8 en Derecho Constitucional. Los resultados generaron repercusión inmediata y fueron interpretados por muchos como una señal concreta de que Morena está intentando reencauzar su vida desde el encierro.

La elección de la carrera no pasa desapercibida. Que una persona que atraviesa un proceso judicial decida estudiar Derecho Penal tiene una carga simbólica que no escapó al análisis mediático ni a las redes sociales, donde las reacciones fueron de todo tipo.

Lo que viene: libertad condicional y un proyecto en España

El pedido de libertad condicional es el paso más importante que dio Morena en lo que va de su proceso. Según la información que trascendió, la resolución judicial podría conocerse en cuestión de días. Si el fallo resulta favorable, la mediática recuperaría mayor libertad de movimiento y podría retomar actividades fuera del departamento de su hermana.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles proyectos laborales. Según revelaron en el ciclo de streaming, Morena estaría negociando su participación en un formato internacional en España y habría solicitado una suma importante de dinero para sumarse. Si la Justicia le otorga la libertad condicional, ese proyecto podría concretarse.

Un giro inesperado en la vida de la hija de Jorge Rial

La imagen de Morena Rial estudiando Derecho desde la domiciliaria, sacando buenas notas y pidiendo formalmente un cambio en su situación judicial contrasta con los episodios que la llevaron a estar donde está. Es un giro que pocos anticipaban y que, dependiendo de lo que resuelva la Justicia en los próximos días, podría abrir un capítulo completamente distinto en su historia.

La expectativa está puesta en la resolución del pedido. Si se confirma la libertad condicional, Morena enfrentará el desafío de sostener este nuevo rumbo fuera del encierro, con la presión mediática de siempre pero con herramientas que antes no tenía. El semestre que viene la encontraría cursando nuevas materias de la carrera y, posiblemente, con un pie en el exterior.