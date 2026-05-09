Buque metanero de Qatar se dirige hacia el estrecho de Ormuz según datos de tráfico marítimo

El buque metanero qatarí Al Kharaitiyat se dirigía el sábado hacia el estrecho de Ormuz tras zarpar de Ras Laffan (Qatar) con destino a Port Qasim (Pakistán), según datos marítimos de LSEG.
Si el paso se completara con éxito, sería el primer tránsito de un buque metanero de Qatar por el estrecho desde el inicio de la guerra contra Irán. No hubo comentarios inmediatos por parte de QatarEnergy.
El buque, gestionado por Nakilat Shipping Qatar Ltd y que navega bajo pabellón de las Islas Marshall, tiene una capacidad de carga de 211 986 metros cúbicos, según datos de LSEG.
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La Guardia Revolucionaria de Irán detuvo el 6 de abril a dos buques metaneros de Qatar, el Al Daayen y el Rasheeda, que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz, y les ordenó que mantuvieran su posición sin dar explicaciones, según informó una fuente a Reuters en ese momento.
Qatar es el segundo mayor exportador mundial de GNL, y la mayor parte de sus envíos se destinan a compradores de Asia.
Los ataques iraníes dejaron fuera de servicio el 17% de la capacidad de exportación de GNL de Qatar, y se prevé que las reparaciones dejen sin utilizar 12,8 millones de toneladas anuales de este combustible durante un periodo de tres a cinco años.
Con información de Reuters