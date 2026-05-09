Buque metanero de Qatar se dirige hacia el estrecho de Ormuz según datos de tráfico marítimo

Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam

​El buque metanero qatarí Al Kharaitiyat se dirigía el sábado hacia ‌el estrecho de ‌Ormuz tras zarpar de Ras Laffan (Qatar) con destino a Port Qasim (Pakistán), según datos marítimos de LSEG.

Si el paso se completara con éxito, sería el primer tránsito de un buque ​metanero de ⁠Qatar por el estrecho desde ‌el inicio de la guerra ⁠contra Irán. No hubo ⁠comentarios inmediatos por parte de QatarEnergy.

El buque, gestionado por Nakilat Shipping Qatar Ltd ⁠y que navega bajo pabellón ​de las Islas Marshall, ‌tiene una capacidad de ‌carga de 211 986 metros ⁠cúbicos, según datos de LSEG.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Guardia Revolucionaria de Irán detuvo el 6 de abril a dos buques ​metaneros ‌de Qatar, el Al Daayen y el Rasheeda, que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz, y les ordenó que mantuvieran ⁠su posición sin dar explicaciones, según informó una fuente a Reuters en ese momento.

Qatar es el segundo mayor exportador mundial de GNL, y la mayor parte de sus envíos se destinan ‌a compradores de Asia.

Los ataques iraníes dejaron fuera de servicio el 17% de la capacidad de exportación de GNL de Qatar, y se prevé que ‌las reparaciones dejen sin utilizar 12,8 millones de toneladas anuales de este combustible ‌durante un ⁠periodo de tres a cinco años.

Con información de Reuters