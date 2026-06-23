Trump insiste en que Irán ha aceptado las inspecciones nucleares

El presidente estadounidense Trump firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el martes en que ‌Irán ha aceptado ‌permitir inspecciones nucleares a largo plazo, a pesar de las declaraciones de Irán en las que niega haberlo hecho.

"Irán ha aceptado plena y completamente que se realicen inspecciones nucleares al más alto ​nivel durante mucho ⁠tiempo (¡¡¡Infinito!!!)", escribió en una publicación en ‌las redes sociales. "Esto garantizará la 'honestidad ⁠nuclear'. Si no hubieran ⁠aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!".

Irán ha negado haber iniciado conversaciones sobre su programa nuclear o ⁠haber aceptado invitar de nuevo ​al país a los inspectores ‌de la Agencia Internacional ‌de Energía Atómica.

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Trump también afirmó que ⁠Estados Unidos mantendría buques en el estrecho de Ormuz por si fuera necesario volver a imponer su bloqueo a ​los puertos ‌iraníes, algo que, según él, era "en este momento, muy improbable". Añadió que el lunes salieron 19 millones de barriles de petróleo del estrecho ⁠de Ormuz.

Estados Unidos suspendió las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, tras las primeras conversaciones en el marco de un incipiente acuerdo de paz.

Trump declaró el martes que los fondos que ‌el Tesoro de Estados Unidos va a liberar se depositarán en una cuenta de garantía bloqueada bajo control estadounidense y se utilizarán para comprar alimentos y suministros médicos ‌exclusivamente de Estados Unidos, incluidos maíz, trigo y soja.

"Son productos que Irán necesita desesperadamente. Se ‌trata de ⁠una crisis humanitaria, y creo que es necesario ayudar, AHORA, ​antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump.

Con información de Reuters