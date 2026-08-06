El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue atravesado por grandes problemas, cambios y designaciones en medio de una fuerte crisis por despidos que se extienden a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En este marco, a través del Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei confirmó la designación del Dr. Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director del SMN tras la renuncia de Antonio José Mauad.

"Acéptase, a partir del 1° de julio de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Antonio José Mauad al cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa", comunicaron a través del Decreto 714/2026.

Di Nezio trabajó como Oceanográfico y Meteorológico en el exterior.

Al mismo tiempo y desde esa fecha, se designó como director a Di Nezio por cuatro años "con rango y jerarquía de Subsecretario", según añaden en el texto. En el decreto 77/26, cuando designaron a Maued en enero pasado, se realizó la alaración que el cargo es "con carácter ad honorem", situación que podría haberse modificado para Di Nezio ya que en esta ocasión no está hecha dicha aclaración.

Antonio Mauad fue designado como titular del SMN el 2 de febrero del año vigente y sólo estuvo seis meses en el cargo. Es un comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de la Guerra de Malvinas y Magíster en Administración Aeronáutica y Aeroportuaria por la Univercidad CEU San Pablo de Madrid. También fue director del Servicio Meteorológico entre diciembre del 2024 y agosto del 2025.

Antonio Mauad presentó su renuncia tras seis meses en el cargo.

Quién es Pedro Di Nezio

Nacido en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Di Nezio es un científico argentino de 48 años especializado en el estudio de la atmósfera y los océanos. Obtuvo el título de Ingeniero Mecánico en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y también realizó estudios en la Universidad de Miami.

Además, trabajó como Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico en la Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmosférica (NOAA). Entre 2013 y 2023 ocupó cargos de investigación y docencia en instituciones como la Universidad de Hawai, la Universidad de Texas y la de Colorado; colaboró con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cmabio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Tras dos décadas trabajando en el exterior, principalmente en Estados Unidos, desembarca en Argentina y genera grandes expectativas debido a su trayectoria académica. Por otro lado, también desconfianza porque nunca integró el organismo y el estado actual del SMN, vacío y debilitado, preocupa cada vez más.

Crisis en el SMN: despidos, recortes y consecuencias

La salida de Mauad y posterior llegada de Di Nezio ocurren en el marco de una importante crisis por desvinculaciones de personal dentro del organismo nacional. En abril pasado, el Gobierno confirmó el despido de 140 trabajadores como parte de "un plan de modernización" -en su gran mayoría eran empleados con contratos temporarios-. A partir de allí, las noticias referidas a desvinculaciones fueron moneda corriente en la gestión libertaria.

Desde el inicio del mandato de Milei, el SMN despidió a más de 200 personas, generó importantes conflictos internos y una serie de medidas de fuerza llevadas adelante por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Entre las desvinculaciones se observaron recortes que afectaron a observadores meteorológicos de todo el país y expertos afirmaron que esto podría traer consecuencia en la calidad de los pronósticos brindados.

En mayo pasado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Argentina (APLA) advirtió que la ausencia de reportes y análisis de condiciones climáticas está "degradando la calidad operacional" de los vuelos, especialmente en el horario nocturno. Asimismo señalaron que esto "traerá consecuencias" en la oferta de viajes a distintos puntos del país.

Por otro lado, en provincias como Santa Fe, la motosierra de Milei golpeó directamente en la operatividad aérea ya que la estación meteorológica de Sauce Viejo comenzó a operar con serveras limitaciones frente a la ola de despidos: sólo quedaron cinco personas, cifra insuficiente para cubrir el esquema de rotación para un organismo que opera las 24 horas de los 365 días del años. La cobertura de la noche, nuevamente, queda en un "punto ciego".