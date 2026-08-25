En pleno invierno, la escena sanitaria argentina se ve marcada por la circulación simultánea de influenza, virus sincicial respiratorio (VSR), COVID-19, coqueluche y bacterias como neumococo o Haemophilus influenzae conviven en el mismo período y están provocando cuadros que se superponen y confunden. Ante este fenómeno, la población cree que atraviesa “gripes interminables” o “re-infecciones”, cuando en realidad se enfrenta a distintas enfermedades respiratorias que circulan al mismo tiempo. En este marco, el Boletín Epidemiológico Nacional confirma la tendencia y especialistas advirtieron: “No son re-infecciones, son enfermedades distintas” ante la sensación de que “la gripe no se cura”.

En este sentido, el infectólogo Daniel Stecher explicó en diálogo con El Destape que “estamos asistiendo a una circulación simultánea de influenza, sincicial respiratorio y COVID. Esto significa que los pacientes no enfrentan un solo virus, sino varios a la vez, lo cual se traduce en mayor expresión clínica, síntomas más intensos y, en algunos casos, una evolución más prolongada”. Remarcó que “es fundamental entender que no se trata de una gripe que vuelve, sino de diferentes agentes que circulan en paralelo”.

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El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de las últimas semanas confirma que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de lo esperado para esta época del año. Tras el pico de influenza en las semanas 21 y 22, los casos descendieron, mientras que el SARS-CoV-2 persiste en niveles bajos y estables. En pacientes ambulatorios, la positividad para influenza fue del 23,7% en la SE 29, con un descenso de 13,3 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. El VSR mostró 21 casos positivos en las últimas cuatro semanas, mientras que el SARS-CoV-2 se mantuvo estable.

“Estos virus afectan a todas las edades, tanto en pacientes ambulatorios como internados. No hay un grupo etario excluido. Por eso vemos casos en niños, adultos jóvenes y mayores”, enfatizó. El profesional aseguró que la recomendación es clara: consulta precoz ante fiebre, dolor de cabeza, secreciones respiratorias o falta de aire. “No hay que esperar a que el cuadro se agrave”, insistió el profesional.

Según fuentes oficiales, en internaciones, el VSR se consolidó como el virus predominante, con 179 casos positivos en las últimas cuatro semanas, superando a la influenza, que bajó a 96. Se mantienen las codetecciones, principalmente entre influenza y VSR.

“No todo es gripe, y no todo se cura con analgésicos. Esa confusión es peligrosa”.

En coincidencia, la infectóloga y comunicadora Gabriela Piovano señaló que “lo que la población percibe como re-infecciones son en realidad cuadros distintos. Algunos son virales, otros bacterianos. Normalmente inician con síntomas gripales, pero no siempre se trata de influenza”. Dio como ejemplo el virus sincicial respiratorio que puede comenzar con fiebre y dolor corporal, pero evoluciona distinto. Y la coqueluche, que es bacteriana, arranca como una gripe y luego se transforma en una tos convulsiva que puede durar meses si no se trata con antibióticos.

Piovano advirtió sobre la circulación de coqueluche: “Este cuadro bacteriano inicia como gripe, pero evoluciona con tos convulsiva. La gente dice ‘tuve gripe y no se me curó’, pero en realidad era coqueluche. Si no se trata con antibióticos, la tos puede durar más de dos meses y afectar gravemente la calidad de vida”.

Sobre esto, Piovano advirtió que “muchos adultos ya no reciben la vacuna triple bacteriana, que protegía contra coqueluche. Hoy la vacunación de adultos es doble, y eso deja un vacío”. Mientras que “en los niños sí se vacuna, pero sabemos que hay una alta tasa de no vacunados. Eso favorece brotes y cuadros prolongados”. Además, mencionó la presencia de neumococo y Haemophilus influenzae: “Son bacterias que provocan bronquitis y neumonías con expectoración amarillenta. Estos cuadros requieren antibióticos. No todo es gripe, y no todo se cura con analgésicos. Esa confusión es peligrosa”.





Falta de vacunación y nuevas cepas: los cuadros prolongados

Piovano también explicó que la nueva variante H3N2 subclado K tiene mayor transmisibilidad y afecta a quienes no se vacunaron. “La gripe dura una semana, pero luego puede aparecer otro cuadro por VSR, que no tiene inmunidad cruzada. Entonces la persona cree que volvió a tener gripe, cuando en realidad es otra infección. Esa es la clave para entender por qué los cuadros parecen interminables”. La vigilancia genómica confirma que el subclado J.2.4.1 (variante K) de Influenza A(H3N2) predomina en el 97% de las muestras caracterizadas. Se identificaron 13 nuevos casos en la última semana, sumando 366 en lo que va de 2026.

En este marco, Stecher insistió en la importancia de la vacunación: “Para influenza deben vacunarse niños de 6 meses a 2 años, adultos mayores de 65, embarazadas en cualquier trimestre y personal de salud. También personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, oncológicas o inmunodepresión. La cobertura es clave para reducir la circulación viral y evitar complicaciones”.

Stecher agregó sobre el VSR: “La vacuna está disponible en el calendario para embarazadas entre las semanas 32 y 36, y también para mayores de 50 años o adultos con factores de riesgo. Es fundamental aprovechar esta herramienta preventiva, porque el VSR es uno de los virus más agresivos en internaciones”.

Medidas de cuidado

“Se ha abandonado el uso de barbijo, la ventilación de ambientes y el lavado de manos. Son medidas simples que siguen siendo fundamentales. La relajación de estas prácticas favorece la transmisión y multiplica los contagios”, coincidieron los profesionales. El Ministerio de Salud insiste en la necesidad de mantener las coberturas de vacunación y reforzar las medidas de prevención.