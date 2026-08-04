"Ciao, capitano": aficionados y antiguos compañeros de equipo despiden a Franco Baresi

Funeral del exfutbolista del AC Milan y de la selección italiana Franco Baresi, en Milán.

Aficionados vestidos con camisetas rojas y negras del AC Milan, antiguos compañeros de equipo y rivales ‌se despidieron de ‌Franco Baresi durante el funeral del defensa, celebrado el martes en la Basílica de San Ambrosio de la ciudad.

Baresi, excapitán de la selección italiana y del Milan, y uno de los jugadores más representativos de la época dorada del fútbol italiano, en las décadas de ​1980 y 1990, ⁠falleció la semana pasada a los 66 años.

"Ciao ‌capitano" (Adiós, capitán) se leía en una pancarta ⁠colocada a la entrada de la ⁠iglesia, mientras otros aficionados ondeaban una gran bandera del Milan con el nombre de Baresi y el número ⁠6.

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Entre los asistentes al funeral se encontraban el ​exentrenador del AC Milan Fabio Capello y ‌Paolo Maldini, que jugó junto ‌a Baresi en la defensa del AC Milan ⁠y de la selección italiana.

Gerry Cardinale, fundador de la empresa de inversiones estadounidense RedBird Capital Partners, propietaria del AC Milan, también acudió a presentar sus respetos. ​Su llegada ‌fue recibida con silbidos por parte de los aficionados, frustrados por la forma en que se está gestionando el club.

Baresi es considerado un símbolo del AC Milan, ya que pasó toda ⁠su carrera de 20 años en el club, durante los cuales el equipo ganó seis títulos de la Serie A y tres grandes trofeos europeos, y fue capitán del equipo durante 15 temporadas antes de retirarse en 1997.

Al final de su carrera como jugador, el Milan retiró su ‌camiseta con el número 6, lo que le convirtió en el primer jugador de la historia del club en recibir ese honor.

Baresi formó parte de la selección italiana que ganó el Mundial de 1982 y capitaneó al ‌equipo hasta la final de 1994, que terminó con una derrota en la tanda de penales ante Brasil, en la ‌que Baresi fue ⁠uno de los jugadores que falló.

El defensa es recordado por haber jugado los 120 ​minutos completos de la final tan solo 25 días después de someterse a una operación de rodilla.

(Texto de Keith Weir; edición en español de Javier López de Lérida)