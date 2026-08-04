Tras los ataques de Milei y Lemoine, Ian Moche "tuvo deseos de dejar de vivir" y la familia pide justicia

La situación de Ian Moche, adolescente activista por los derechos de las personas con discapacidad, se volvió crítica tras los ataques públicos del presidente Javier Milei y la diputada libertaria Lilia Lemoine. Según relató su madre, Marlene Spesso, el joven atravesó episodios críticos y se encuentra en tratamiento médico. Exigió a la Justicia que se cite a declarar a la diputada libertaria y actúe contra las amenazas, hostigamientos y discriminación.

En diálogo con El Destape, Spesso aseguró que “es gravísimo lo que estamos viviendo. Ian está medicado, tuvo que reducir su horario escolar y cambiar su vida social”. La madre insistió en que la Justicia aún no ha dado respuestas concretas frente a las denuncias presentadas. La causa principal se tramita en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la UFI 39. Allí, el fiscal Hernán Gustavo Biglino exhortó a Lemoine a abstenerse de realizar declaraciones públicas sobre el adolescente. Sin embargo, Spesso cuestionó la medida: “La verdad que no es nada, es una contravención. Nosotros pedimos que se amplíe la denuncia por amenazas, hostigamiento y discriminación”.

En ese sentido, la madre recordó que los ataques no se limitaron a lo virtual y reveló que les “tiraron una moto encima, dejaron una carta en la escuela amenazándonos de muerte, rompieron el frente de mi casa y hasta me pusieron un arma en la cabeza”, denunció. Además, mencionó más de diez mensajes de audio con amenazas que aún no fueron esclarecidos. "Ian tuvo deseos de dejar de vivir, está tomando medicación, tiene reducción horaria de la escuela. Es grave la situación que estamos viviendo. Y en el medio hay un menor y no actúa nadie de oficio, están todas las denuncias hechas y no pasa nada", expresó.

La familia reclama que la Justicia convoque a declarar a Lemoine y que se avance en la investigación. “Ian pide declarar, pero no lo llaman. Es una broma todo y no tiene fin”, lamentó Spesso, quien asegura que desde el primer posteo de Milei, en agosto de 2025, viven en un estado de incertidumbre.

El adolescente, por su parte, también expuso públicamente el impacto de los ataques y confesó: “Nos ocurrieron un montón de situaciones muy complicadas, no solo para mí sino para todo el círculo familiar. Es vivir con constante miedo a que te puedan llegar a matar”.

Ian detalló que debió iniciar un tratamiento médico con clonazepam para controlar la ansiedad. “Pasé de no tomar medicación a necesitarla todos los días”, explicó. Asimismo, se vio obligado a reducir su carga horaria en la escuela para sobrellevar el estrés.

Cómo continúa la causa

Mientras tanto, la diputada Lemoine enfrenta una investigación por sus dichos sobre el joven y su madre. En televisión había afirmado: “Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

El fiscal Biglino aclaró que la exhortación no constituye una medida cautelar, sino un intento de evitar mayor litigiosidad. Sin embargo, la querella, representada por el abogado Andrés Gil Domínguez, insiste en que se trata de un caso de maltrato agravado por la condición de discapacidad del menor.

La figura contravencional que se investiga reprime a quien ejerce violencia o humillaciones verbales y físicas, con sanciones que van desde trabajo comunitario hasta multas. No obstante, en el caso de Lemoine, la eventual pena de arresto no aplicaría por sus fueros legislativos.

El conflicto se inscribe en un contexto más amplio: en junio de 2025, Milei replicó en redes sociales un posteo de un troll libertario que acusaba a Ian y a su madre de ser kirchneristas y de “operar contra el Gobierno”. Desde entonces, la familia quedó expuesta a una ola de hostigamiento. Spesso remarcó que todo comenzó cuando denunciaron irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reclamaron la emergencia en discapacidad.

“Por haber denunciado lo que pasaba en la Andis, estamos viviendo esta locura”, afirmó. Finalmente, la madre cuestionó la falta de cobertura mediática y judicial y exigió: “La justicia no te da bola, los medios no te dan bola. Hasta que no te matan no es noticia”.

Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.