Dos semanas antes del femicidio que estremeció a Mar del Plata, una joven había advertido en redes sociales que intentaron captarla mediante una maniobra similar: le ofrecieron un supuesto trabajo y la citaron a una entrevista que, según sospechó a tiempo, podía tratarse de un intento de secuestro. La protagonista fue Luz Ledesma, quien el lunes 20 de julio publicó un video en su cuenta de Instagram para relatar la situación que atravesó y alertar a otras mujeres. Su testimonio volvió a viralizarse tras el crimen de Mailén Antonich (25) , ya que ambas historias presentan similitudes preocupantes.

"Vengo a contar cómo casi me secuestran por ir a buscar trabajo. Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida" , comenzó su relato la joven marplatense. Según explicó, hace dos semanas vio un anuncio en un grupo de trabajo que decía que buscaban chicas de entre 18 y 35 años para trabajar de depiladoras láser en una estética. La publicación aclaraba que "no había problema" si las postulantes no tenían experiencia , ya que ofrecían un curso de capacitación antes de comenzar a trabajar. Al interesarse por la propuesta, Luz se contactó con una supuesta mujer, a quien le comentó cuáles eran sus horarios y dónde estudiaba. "Terrible", reconoció la joven, al recordar que también le pidieron fotografías suyas para comprobar si cumplía con el perfil buscado.

Los detalles que la hicieron sospechar

Con el correr de los mensajes, la persona insistía en que enviara fotos "actuales" y finalmente coordinó una entrevista en un edificio ubicado "enfrente de una plaza". Sin embargo, cada vez que Luz preguntaba el nombre de la estética, la consulta era ignorada. "Me parecía raro que me contestaba a las 11, 12 o 1 de la mañana. Imaginé que, como era dueña de la estética, estaría ocupada", contó. La busqué en redes y no aparecía. Después me mandó sus fotos y eran 100% hechas con inteligencia artificial" , denunció. "Qué terrible que por buscar trabajo pasen estas cosas" , expresó con indignación.

Cuando le dijo que parecía falsa, la supuesta empleadora le respondió: "Ay, es la primera vez que me dicen que parezco chica IA" . A raíz de ese intercambio y al reconocer que había descubierto las intenciones, la persona dejó de responderle y la joven decidió hacer pública su experiencia para prevenir a otras mujeres. "Le escribí al administrador del grupo y me dijo que eliminaron el anuncio porque la cuenta había sido denunciada" , relató. "Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo" , confesó con angustia. "Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta" , concluyó.

El caso de Mailén Antonich y las similitudes

Los dos videos publicados por Ledesma ya habían alcanzado una importante difusión en redes sociales, pero volvieron a viralizarse después de conocerse el femicidio de Mailén Antonich. De acuerdo con la investigación, la joven de 25 años también habría sido citada a una supuesta entrevista laboral en la zona sur de Mar del Plata , le habrían solicitado fotografías personales durante el contacto previo y posteriormente fue hallada asesinada, debajo de un contenedor de residuos y envuelta en una sábana en un predio del balneario Punta Cantera. Por el hecho hay dos detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26 años), quien se desempeñaría como sereno del espacio donde fue hallada, y José Luis Aquino (27), también vinculado a tareas de sereno en el lugar.

Un llamado de atención para quienes buscan trabajo

El testimonio de Luz Ledesma y el trágico desenlace del caso de Mailén Antonich exponen una modalidad de engaño que se aprovecha de la necesidad laboral de las personas, especialmente de las mujeres jóvenes. Ambas fueron contactadas a través de grupos de trabajo en redes sociales, les pidieron fotos personales y las citaron en lugares que, en el caso de Ledesma, resultaron ser falsos, y en el de Antonich, terminó en un femicidio. La joven marplatense insiste en la importancia de investigar cualquier oferta laboral, desconfiar de las propuestas que parecen demasiado buenas y verificar la identidad de los empleadores antes de aceptar una entrevista en un lugar desconocido. Su historia es un alerta para que otras mujeres no caigan en la misma trampa: "Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida" .