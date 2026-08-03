Incucai aprobó el Protocolo de una técnica inédita para ampliar la cantidad de órganos donados

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estableció un marco nacional para implementar la Perfusión Regional Normotérmica (PRN), una técnica que oxigena y preserva órganos tras el fallecimiento del donante. La medida busca aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante y mejorar los resultados de la donación en asistolia controlada, lo que abre un nuevo paradigma en el sistema de trasplante del país.

Mediante la Resolución N° 275/2026, el INCUCAI aprobó las Normas para la Aplicación de la Técnica de Perfusión Regional Normotérmica Abdominal, Torácica y Toracoabdominal. El documento establece un marco nacional para la implementación de esta práctica innovadora.

Según detallaron desde la institución a El Destape, la norma tiene como fin regular la aplicación de la PRN en los procesos de procuración de órganos en asistolia controlada, y garantizar criterios homogéneos en todas las jurisdicciones del país. Esta técnica permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal normal tras el fallecimiento del donante, mediante el restablecimiento controlado del flujo sanguíneo. Según explicaron, “la PRN evita el deterioro de los órganos y mejora el pronóstico de los receptores”.

El protocolo define criterios de selección de donantes y receptores, condiciones técnicas para la aplicación de la perfusión, responsabilidades de los equipos intervinientes y procedimientos de seguridad, trazabilidad y calidad. Asimismo, establece requisitos de capacitación y organización que deberán cumplir las instituciones habilitadas para implementar esta técnica, asegurando estándares homogéneos en todo el territorio.

Para su elaboración se conformó una comisión asesora integrada por expertos de distintas regiones, equipos de procuración y trasplante. La Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA) brindó asesoramiento y aprobación, consolidando un consenso técnico nacional.

En los últimos años, Argentina comenzó a desarrollar la donación en asistolia, que supone la posibilidad de obtener órganos de donantes cuyo fallecimiento se produjo por el cese irreversible de las funciones circulatorias tras la adecuación del esfuerzo terapéutico. Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Donación en Asistolia (Resolución INCUCAI 327/2023), los procesos se enfocaron principalmente en la extracción de riñones, siendo muy limitados los casos de órganos toraco-abdominales.

La aprobación de este nuevo protocolo constituye un paso más en el fortalecimiento del sistema nacional de procuración y trasplante de órganos, ampliando las posibilidades de acceso a tratamientos vitales. La incorporación de herramientas y estándares técnicos permitirá ampliar progresivamente la donación en asistolia controlada, aumentar la disponibilidad de órganos y ofrecer mayores oportunidades de acceso a trasplantes.

Según datos del INCUCAI, actualmente 7.376 personas esperan un trasplante en Argentina. En lo que va de 2026 se realizaron 1.316 procedimientos, con una tasa de 12.89 donantes por millón de habitantes. En 2025 fue la más alta de la historia, con 20,59 donantes por millón. 12,89 donantes por millón es la cifra de 2026 al día de hoy

Un caso en Fundación Favaloro y El Cruce

Un ejemplo concreto se dio en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, en articulación con el Hospital El Cruce, donde se dirigió un proceso de procuración cardíaca en asistolia controlada. El corazón fue implantado en una paciente de 42 años que llevaba seis años en lista de espera.

“El desarrollo de este tipo de estrategias tiene un impacto directo sobre la lista de espera, permitiendo generar oportunidades de trasplante en escenarios donde antes no eran posibles”, señaló Roberto René Favaloro, jefe del servicio de trasplantes intratorácicos de la Fundación Favaloro.

Donación de órganos: Qué es el protocolo