Historias que transforman el dolor en esperanza: La Rioja lidera la donación de órganos en el país

Como reflejo de un trabajo sostenido en el sistema de salud, La Rioja se consolidó como una de las provincias con mejores indicadores de donación de órganos de la Argentina. Desde el sistema destacaron las campañas de concientización y la solidaridad de las familias que atravesaron pérdidas familiares.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA), la provincia registra una de las tasas más altas de donantes reales por millón de habitantes del país. En ese contexto, autoridades del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de La Rioja (CUCAILAR) y familiares de donantes compartieron sus experiencias para destacar la importancia de fortalecer la cultura de la donación.

Cabe destacar que la entrada en vigencia de la Ley Justina, todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos, salvo que hayan expresado formalmente su voluntad en contrario. Según explicó, este cambio normativo contribuyó a fortalecer la cultura de la donación en todo el país.

Donar salva vidas

En una entrevista realizada en Medios Provincia, el director del CUCAILAR, Carlos Reinoso, estuvo acompañado por Irma Rodríguez, madre de Daniel Ernesto Beale, quien su hijo se convirtió en el primer donante de órganos de la provincia en 1995, luego de sufrir un accidente fatal. Más de un centenar de riojanos permanecen en lista de espera para recibir un trasplante de órganos o tejidos.

Además destacó a Federico Fuentes, familiar de Facundo, otro joven cuya donación permitió salvar varias vidas. La donación era un tema poco conocido y atravesado por prejuicios. A pesar de ese contexto, aseguró que nunca dudó de la decisión tomada junto a sus seres queridos, convencida de que el legado de su hijo permitiría que otras personas pudieran seguir viviendo.

Transformar el dolor

Durante el encuentro también brindó su testimonio Federico Fuentes, quien recordó el difícil proceso que atravesó su familia tras la muerte de su hermano Facundo y explicó que la decisión de donar sus órganos permitió cambiar la vida de varias personas. Ambos coincidieron en que la donación representa un acto de solidaridad que trasciende el dolor y convierte una pérdida irreparable en esperanza para otras familias que esperan un trasplante.

El director del CUCAILAR destacó que el crecimiento registrado por la provincia es consecuencia del trabajo permanente de los equipos de salud, la capacitación de los profesionales y una mayor concientización de la sociedad sobre la importancia de donar órganos.

El sistema sanitario provincial continúa avanzando en el fortalecimiento de la procuración y en proyectos destinados a ampliar las prestaciones, entre ellas la posibilidad de realizar trasplantes renales dentro de la provincia. Los testimonios compartidos dejaron en evidencia que detrás de cada trasplante existe una decisión profundamente solidaria. Gracias a esas familias que eligieron donar en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cientos de personas pudieron acceder a una nueva oportunidad para vivir.