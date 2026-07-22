Parecer bronceada todo el año, incluso en invierno, es posible con algunos trucos de maquillaje. Si sos muy blanca o bien querés potenciar ese tono bronceado en tu piel sin hacer un gran esfuerzo, ni tomar sol ni someterte a procedimientos riesgosos para tu piel solo para verte bronceada, el maquillaje es tu mejor aliado.
Ampi Teran, creadora de contenido beauty, compartió sus mejores tips de maquillaje para parecer bronceada en invierno. El secreto está en aplicar una técnica para que parezca que te quemaste por el sol, de manera sutil. Para esto, vas a necesitar un contorno, blushes de dos tonos diferentes y algunas brochas. Si no tenés todos los materiales, podés omitir algunos pasos. Lo importante es que sigas la técnica correcta.
El truco de maquillaje para parecer bronceada todo el año
Lo que vas a necesitar
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Un contorno más oscuro del tono de tu piel
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Blush de color rosado
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Blush más rojizo
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Bronzer
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Brochas de diferentes grosores
El paso a paso
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Recordá que siempre antes de hacerte cualquier maquillaje, conviene limpiar, hidratar la piel y ponerse protector solar. Antes de este paso a paso, podés ponerte base y corrector de ojeras como hacés normalmente.
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Agarrá un contorno en barra o crema un poco más oscuro del tono de tu piel y colocátelo en la zona de los pómulos y la parte alta de la frente, pegada a la línea de tu pelo. "Ya con esto va a parecer que están un poco bronceadas. Me gusta marcarlo bastante", explica.
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Tomá el blush rosado y aplicalo de a toquecitos en la zona alta de los pómulos y en en la nariz y frente, para dar ese efecto de cuando tomás sol y quedás apenas roja. Podés aplicar también un poquito en párpados. Difuminá con una brocha para arriba y desde los costados de la cara hacia el centro de la nariz. "¿Ven? Así parece que acabo de salir del sol y que me quemé toda", agrega.
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Por último, agarrá el bronzer y pasate nuevamente en los bordes de la cara: parte superior de la frente, pómulos y nariz. Por último, podés cerrar con un blush más rojizo para potenciar el efecto sol y un poco de iluminador para darle glow. Si querés finalizar con un toque bien bronceado, aplicá bronzer con una brocha bien grande por toda la cara.
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¡Listo!