Ideal para el invierno: el truco de maquillaje para parecer bronceada todo el año.

Parecer bronceada todo el año, incluso en invierno, es posible con algunos trucos de maquillaje. Si sos muy blanca o bien querés potenciar ese tono bronceado en tu piel sin hacer un gran esfuerzo, ni tomar sol ni someterte a procedimientos riesgosos para tu piel solo para verte bronceada, el maquillaje es tu mejor aliado.

Ampi Teran, creadora de contenido beauty, compartió sus mejores tips de maquillaje para parecer bronceada en invierno. El secreto está en aplicar una técnica para que parezca que te quemaste por el sol, de manera sutil. Para esto, vas a necesitar un contorno, blushes de dos tonos diferentes y algunas brochas. Si no tenés todos los materiales, podés omitir algunos pasos. Lo importante es que sigas la técnica correcta.

El truco de maquillaje para parecer bronceada todo el año

Lo que vas a necesitar

Un contorno más oscuro del tono de tu piel

Blush de color rosado

Blush más rojizo

Bronzer

Brochas de diferentes grosores

El paso a paso