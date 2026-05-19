El producto de skincare que hay que incorporar en otoño para una piel impecable: "Potencia la eficacia del protector solar".

Hay un producto de skincare que no puede faltar en tu rutina facial este otoño y que los expertos aconsejan incorporar durante esta temporada. Esto se debe a que el compuesto potencia el beneficio del protector solar, para proteger la piel y darle luminosidad al mismo tiempo.

El otoño es una época muy desafiante para la piel, ya que durante esta época se pierde el bronceado de manear progresiva y la barrera cutánea suele sensibilizarse más. Por esta razón, es fundamental tener una buena rutina de skincare que además de hacer énfasis en el protector solar, incluya también vitamina C.

"Las diferencias de temperatura entre el día y la noche, el viento o incluso el inicio de la calefacción en interiores hacen que la piel se vuelva más frágil. Es normal notar deshidratación, descamaciones o incluso brotes de dermatitis si no se adapta la rutina de cuidados”, explica Karla Pires, farmacéutica experta en dermofarmacia y responsable de calidad de Planet Skin, en diálogo con Cosmopolitan.

Por qué hay que incorporar vitamina C en la rutina de skincare durante el otoño

La vitamina C es clave para darle a la piel ese brillo tan buscado. "Después del verano la piel arrastra daño solar acumulado, incluso aunque nos hayamos protegido correctamente. Los antioxidantes ayudan a frenar el estrés oxidativo y son una inversión a largo plazo en salud cutánea”, añade Pires.

La vitamina C, además, protege a la piel de los daños del sol. "El otoño es un momento perfecto para reintroducir la vitamina C en la rutina, porque además de mejorar el tono, potencia la eficacia del protector solar, que seguimos necesitando los 365 días del año. No olvidemos que la radiación UV sigue presente en otoño e invierno, aunque el cielo esté nublado”, destaca la experta.

Cómo introducir la vitamina C en tu rutina de skincare

Lo mejor es usarla por la mañana, ya que es cuando estamos más expuestas a los radicales libres y a la exposición solar, dice la experta. Es ideal sumarlo en forma de sérum para aprovechar todos sus beneficios.

Lo primero que se debe hacer es lavarse bien la cara con un gel de limpieza. Luego, aplicate protector solar (es fundamental que lo hagas todos los días). Por último, esparcí un poquito de sérum de vitamina C sobre tu rostro.

¡Listo! Intentá ser constante y hacer esto todas las mañanas. Podés maquillarte arriba tranquilamente, siempre y cuando por las noches vuelvas a hacerte una limpieza.