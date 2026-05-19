MacBook Neo vs. Googlebook: principales características de cada una

Fuente: Tom's Guide.

El duelo no es solo una pelea de hardware, sino de filosofías: macOS completo en un equipo de entrada frente a un sistema Android/ChromeOS híbrido pensado desde cero para funcionar con menos recursos. Una ya está disponible; la otra todavía tiene muchas incógnitas.

MacBook Neo: la Mac más accesible de la historia

Apple lanzó el MacBook Neo como la puerta de entrada más barata al ecosistema Mac. Arranca en USD 599 —USD 499 con precio educacional— y se posiciona por debajo del MacBook Air manteniendo macOS 26 Tahoe completo y las funciones de Apple Intelligence. Ofrece una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, chasis de aluminio reciclado y el chip A18 Pro, básicamente el mismo corazón que los iPhone 16 Pro, con una promesa de hasta 16 horas de video en streaming y 11 horas de uso.

Sus ventajas son las del ecosistema Apple. Integración nativa con iPhone, iPad y Apple Watch, sincronización via iCloud, Handoff, portapapeles universal y acceso al catálogo completo de apps de macOS. Para quien ya vive en el mundo Apple, el Neo ofrece continuidad sin fricciones. El punto débil más mencionado es la RAM. El modelo base tiene 8 GB de memoria unificada, y muchos usuarios de Mac con 8 GB reportan quedarse sin memoria de aplicaciones. Este cuello de botella puede volverse más evidente con el tiempo, a medida que macOS usa el SSD como memoria virtual y el almacenamiento se llena.

Googlebook: la evolución de los Chromebook con Gemini en el centro

Google presentó las Googlebook en The Android Show como la próxima generación de sus laptops. No son un Chromebook con otro nombre: el corazón técnico es Aluminium OS, un nuevo sistema operativo que combina Android con ChromeOS sobre un kernel unificado, que permite ejecutar apps móviles sin virtualización ni controles táctiles emulados.

Gemini está integrado en todos los rincones del sistema. La función Magic Pointer convierte el cursor en un elemento inteligente: al pasar sobre cualquier elemento en pantalla, Gemini analiza el contexto y ofrece acciones predictivas. Create your Widget genera widgets dinámicos por comando de voz o texto. Quick Access permite ver, buscar e insertar archivos del teléfono directamente en la laptop sin descargar nada. El sello visual es el Glowbar. Una franja LED en el chasis que cambia de tonalidad y patrón según la actividad de Gemini: pulso suave cuando procesa en segundo plano, alertas visuales para notificaciones prioritarias.

Los fabricantes confirmados son Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Todos deberán cumplir estándares de hardware definidos por Google, incluyendo procesadores Snapdragon X con arquitectura ARM para lograr más de 20 horas de autonomía. El precio todavía no fue confirmado.

La pregunta del millón: cuándo y a quién le conviene cada una

El MacBook Neo ya existe y sus especificaciones son conocidas. Para quien está en el ecosistema Apple o quiere un sistema operativo maduro con soporte de software profesional completo, es la opción más clara hoy. La Googlebook llega en otoño de 2026 con muchas incógnitas aún, pero con una ventaja conceptual: Android apps ya están optimizadas para hardware de menor potencia, lo que puede hacer que el sistema se sienta más fluido con especificaciones similares. Si el precio se ubica por debajo del Neo, la competencia será real. Si no, Apple lleva ventaja.