Por qué Flor Jazmín se cambió el nombre: el curioso motivo

Flor Jazmín Peña explicó que decidió dejar de usar su apellido artístico para evitar comparaciones y confusiones con Florencia Peña.

La historia detrás del nombre artístico de Flor Jazmín volvió a despertar interés entre sus seguidores. La bailarina, coreógrafa y figura del streaming explicó tiempo atrás por qué decidió dejar de usar su apellido real en el ambiente artístico. Además, recordó cómo comenzó su popularidad en redes sociales y habló sobre su relación con Nicolás Occhiato.

El verdadero nombre de Flor Jazmín y la razón del cambio

Aunque gran parte del público la conoce como Flor Jazmín, ese no es su nombre completo. La influencer y bailarina se llama en realidad Flor Jazmín Peña, pero desde muy joven optó por utilizar únicamente sus dos primeros nombres para diferenciarse de otra personalidad famosa de la Argentina.

La decisión estuvo relacionada con una situación que se repetía constantemente durante sus primeros castings. “Cuando era más chica hacía castings y jamás faltaba el comentario ‘Nena, tenés que cambiarte el nombre’”, recordó entre risas en una entrevista.

El motivo principal tenía que ver con la asociación inmediata que muchas personas hacían con Florencia Peña. Según explicó la bailarina, el apellido generaba confusión incluso en redes sociales. “No me encontraba ni mi mamá en Facebook”, comentó con humor.

Con el paso del tiempo, terminó adoptando el nombre “Flor Jazmín” como identidad pública y artística, algo a lo que aseguró haberse acostumbrado completamente.

Cómo Flor Jazmín se volvió popular en redes sociales

Antes de consolidarse en televisión y streaming, Flor Jazmín comenzó a ganar notoriedad gracias a las redes sociales. La bailarina contó que uno de sus videos tuvo un impacto inesperado y marcó un antes y un después en su carrera.

“Mi cuenta de Instagram dio un giro muy grande a partir de que hice un video parodia de La Casa de Papel”, explicó en una entrevista realizada hace algunos años.

El contenido mezclaba humor, baile y una coreografía armada sobre un remix inspirado en la exitosa serie española La Casa de Papel. El video superó los dos millones de reproducciones y comenzó a abrirle puertas en distintos medios.

A partir de ese momento, recibió invitaciones para participar en programas de televisión, aunque en ese entonces decidió no asistir. “Me generaba una especie de pánico”, confesó sobre la exposición pública.

Con el tiempo, logró superar esa etapa y consolidarse como una de las figuras más reconocidas del streaming y las redes argentinas.

Su paso por ShowMatch y el crecimiento en televisión

La carrera televisiva de Flor Jazmín también tuvo un fuerte impulso gracias a ShowMatch. La bailarina participó en distintas oportunidades del ciclo conducido por Marcelo Tinelli y formó parte de aperturas y segmentos especiales.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2019, cuando ingresó al “Bailando” acompañando a Nicolás Occhiato.Según reveló, ese contexto también coincidió con el inicio de su historia de amor con el conductor y creador de Luzu TV.

La relación de Flor Jazmín con Nicolás Occhiato

La bailarina y coreógrafa reveló tiempo atrás por qué decidió dejar de usar su apellido real en el ambiente artístico y cómo un video viral cambió por completo su carrera.

Actualmente, la relación entre Flor Jazmín y Nicolás Occhiato es una de las más populares dentro del mundo del streaming argentino. No obstante, la bailarina reconoció que el comienzo no fue sencillo.

“Había mucho en juego”, expresó al recordar el vínculo laboral que compartían. Además, admitió que durante mucho tiempo existió una tensión evidente entre ambos. “Laburamos hace cinco años y no podíamos sostenernos la mirada”, reveló durante una charla con Marley.

La bailarina también confesó que sentía miedo de que su trabajo quedara opacado por la exposición mediática de ser “la pareja de”. Aunque hoy se muestran muy enamorados, ambos decidieron no convivir por el momento. Uno de los motivos tiene que ver con sus mascotas: Budín, el perro de Flor, y Carlitos, la mascota de Nico, no logran llevarse bien.

Pese a eso, la pareja mantiene planes a futuro y no descarta formar una familia más adelante, aunque por ahora ambos priorizan sus carreras profesionales y proyectos laborales.