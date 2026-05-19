Entradas para Marcela Morelo en el Teatro Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Marcela Morelo llega al Teatro Gran Rex el próximo 6 de noviembre.

La música argentina se prepara para una de sus noches más esperadas del año. Marcela Morelo, una de las voces más queridas y vigentes del panorama nacional, se presentará el próximo 6 de noviembre en el emblemático Teatro Gran Rex. Con más de 27 años de trayectoria, la artista llega para reencontrarse con su público y presentar oficialmente su nuevo álbum de estudio, titulado sencillamente La Morelo.

La Morelo en el Teatro Gran Rex

Marcela Morelo ratifica su lugar como un ícono indiscutible del cancionero popular, combinando su calidez amiguera con el estatus de una verdadera superestrella de la música argentina. La cita para ser parte de esta celebración de vigencia y reinvención constante es el 6 de noviembre en la Avenida Corrientes. Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles en TuEntrada y se pueden adquirir de forma digital a través de la plataforma oficial.

El concierto ofrecerá un recorrido por las nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas, las cuales grabó originalmente junto a figuras de primer nivel de la música latina. El público podrá disfrutar de la energía renovada de piezas como "No me lastimes", reconvertida en una cumbia explosiva; la sensibilidad intacta de "Una y otra vez", a 25 años de su estreno original; y el pulso actual y bailable de "Luna Bonita". Estas composiciones demuestran la versatilidad de Morelo para conectar distintas generaciones a través de la canción.

Marcela Morelo: una de las grandes voces de Argentina.

El espectáculo de Marcela Morelo como cantante

Nacida con una esencia que fusiona el pop con raíces folclóricas, Morelo ha sabido construir un lenguaje universal que resuena en la emoción de varias generaciones. El show en el Gran Rex promete ser un reflejo fiel de este nuevo proyecto discográfico, donde la cantante revisita y reinventa sus grandes éxitos. La propuesta musical no solo equilibra la nostalgia de sus clásicos, sino que los proyecta hacia el futuro mediante la combinación de géneros y una frescura contemporánea que la caracteriza.

Además de la propuesta sonora, el espectáculo contará con una puesta en escena muy particular. Todo el concepto musical estará acompañado por una estética visual adaptada a un estudio de televisión antiguo de los años 90. Esta ambientación nostálgica se potenciará con la presencia sobre el escenario del emblemático conductor Juan Alberto Mateyko, sumando un atractivo único a la velada.