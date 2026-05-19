USB públicos: por qué pueden ser un riesgo y por qué el FBI ya puso el foco en ellos

El FBI ha advertido que los delincuentes han encontrado formas de usar esos puertos USB públicos para introducir virus en los dispositivos. "Evite utilizar los de aeropuertos, hoteles o centros comerciales", indicó un comunicado oficial. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. fue todavía más directa: "No permita que una carga USB gratuita termine vaciando su cuenta bancaria".
Qué es el juice jacking y cómo funciona
El problema es que un puerto USB no es solo un punto de carga: también es un canal de transferencia de datos. El juice jacking es un tipo de ataque que aprovecha el puerto USB de carga para acceder a los datos del teléfono o instalar malware sin que el usuario se dé cuenta.
El ataque puede funcionar de dos formas. La sustracción de archivos puede ser tan simple como un dispositivo o computadora maliciosa conectada a la entrada USB que, al emparejarse con el teléfono, transfiere datos sensibles como mensajes o fotografías. Pero también existen ataques más elaborados que incluyen el envío de archivos maliciosos al dispositivo del usuario: spywares, troyanos o incluso ransomware. Los puertos más riesgosos son los de hoteles y restaurantes, donde no hay garantías sobre qué hay al otro lado del cableado. En aeropuertos y estaciones de metro, el riesgo es menor pero nunca nulo.
Cómo protegerse
Hay varias formas de cargar el celular en espacios públicos sin exponerse al riesgo.
- La más simple: llevá siempre un power bank o batería externa. De esa forma, podés cargar el celular desde tu propio dispositivo conectando a un enchufe de corriente alterna, sin usar ningún puerto USB ajeno.
- Si no tenés otra opción que usar un puerto USB público, usá un bloqueador de datos USB. Es un pequeño adaptador que se conecta entre el cable y el puerto, bloqueando los pines de datos físicamente y permitiendo solo el paso de corriente eléctrica. Es económico y elimina el riesgo por completo.
- En iPhone, cada vez que lo conectás a un dispositivo nuevo aparece la pregunta "¿Confiar en este ordenador?". Siempre elegí "No confiar" cuando estés en espacios públicos: el celular solo se cargará, sin transferir ningún dato.
- En Android, podés activar el modo de solo carga desde las Opciones de Desarrollador para asegurarte de que la conexión USB no permita transferencia de datos por defecto.