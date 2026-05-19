USB públicos: por qué pueden ser un riesgo y por qué el FBI ya puso el foco en ellos

Fuente: Computing.

El FBI ha advertido que los delincuentes han encontrado formas de usar esos puertos USB públicos para introducir virus en los dispositivos. "Evite utilizar los de aeropuertos, hoteles o centros comerciales", indicó un comunicado oficial. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. fue todavía más directa: "No permita que una carga USB gratuita termine vaciando su cuenta bancaria".

Qué es el juice jacking y cómo funciona

El problema es que un puerto USB no es solo un punto de carga: también es un canal de transferencia de datos. El juice jacking es un tipo de ataque que aprovecha el puerto USB de carga para acceder a los datos del teléfono o instalar malware sin que el usuario se dé cuenta.

El ataque puede funcionar de dos formas. La sustracción de archivos puede ser tan simple como un dispositivo o computadora maliciosa conectada a la entrada USB que, al emparejarse con el teléfono, transfiere datos sensibles como mensajes o fotografías. Pero también existen ataques más elaborados que incluyen el envío de archivos maliciosos al dispositivo del usuario: spywares, troyanos o incluso ransomware. Los puertos más riesgosos son los de hoteles y restaurantes, donde no hay garantías sobre qué hay al otro lado del cableado. En aeropuertos y estaciones de metro, el riesgo es menor pero nunca nulo.

Cómo protegerse

Hay varias formas de cargar el celular en espacios públicos sin exponerse al riesgo.