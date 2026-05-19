Centrocampista Chávez y defensa Montes se unen a concentración de selección México para Mundial

El centrocampista Luis Chávez, del Dynamo de Moscú, y el zaguero César ‌Montes, del Lokomotiv ‌de Moscú, se sumaron el martes a la concentración de la selección mexicana que se prepara para disputar tres partidos de preparación para el Mundial.

Los dos futbolistas se unen a los 12 jugadores de la liga mexicana que ​iniciaron concentración ⁠el 6 de mayo, al experimentado portero Guillermo ‌Ochoa, quien se concentró la semana ⁠pasada, y a Edson ⁠Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, que se incorporaron el lunes.

Se espera que estos futbolistas aparezcan ⁠en la convocatoria definitiva de 26 jugadores ​para la Copa del Mundo ‌que el director técnico Javier "Vasco" ‌Aguirre tiene que dar a conocer a ⁠más tardar el 1 de junio.

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"César Montes y Luis Chávez arribarán este día al Centro de Alto Rendimiento para incorporarse a la ​concentración de ‌la selección nacional de México. Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y la Copa ⁠Mundial", informó el martes la Federación Mexicana de Fútbol en un breve comunicado.

"La selección nacional mantendrá de forma escalonada la llegada de los jugadores convocados que militan en el extranjero", agregó.

México enfrentará el viernes a Ghana, ocho días después jugará ante ‌Australia, y cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana ‌se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A ‌que completan ⁠Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante ​Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.

Con información de Reuters