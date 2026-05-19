Docentes rechazaron la pobre oferta de Sadir y exigieron transparencia en el "uso de recursos provinciales"

Tras la pobre oferta salarial del gobierno de Carlos Sadir que establecía un 3% de aumento para los trabajadores públicos, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy rechazó "categóricamente" la propuesta, acordó promover el congelamiento de las tarifas de servicios y del transporte público, y expresó su “repudio a la ostentación del diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar, que fue al Congreso con un auto Cybertruck Tesla, valuado en 300.000 dólares.

En medio de la crisis que azota a la provincia del norte, los profesores analizaron la última propuesta paritaria que buscaba llevar el sueldo inicial a los $925 mil en mayo y a $945 mil en junio. Si bien señalaron que el blanqueo de algunos ítems se acerca a ciertas expectativas, señalaron que esto no es suficiente para hacerle frente al costo de vida.

La negativa de los maestros se suma a la de estatales y municipales: todos los gremios exigen al Ejecutivo que el piso salarial se equipare al costo de la Canasta Básica Total -CBT, que en abril ya había ascendido a 1.469.768 pesos. Si bien el detonante es la cuestión salarial, CEDEMS también apuntó a otros temas que siguen sin resolverse, por lo que solicitaron al Ministerio de Educación que acelere “la gestión de los certificados de capacitación que ellos mismos generan”, una "respuesta urgente a los requerimientos de los participantes del Concurso para vice directivos", celeridad administrativa, respeto a la normativa y el "avance en los procedimientos establecidos”;

Según detalló el medio Vía País, los trabajadores de la educación también votaron por realizar este jueves un “cartelazo” en las escuelas secundarias para denunciar "la política de ajuste" de Sadir. Esta medida se realizará en conjunto con afiliados de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), como parte del “plan de lucha” por mejores condiciones para el sector.

También se acordó convocar una nueva asamblea extraordinaria el sábado 23 de mayo para tratar la adhesión al paro nacional docente previsto para el 27 de mayo por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública, y el ingreso del CEDEMS al Frente de Sindicatos Unidos (FRESU).

Los representantes del gremio que conduce Mercedes Sosa se declararon en "estado de asamblea permanente" y elevaron el reclamo para que el Poder Ejecutivo provincial informe el estado y el uso de los recursos provinciales, con base en lo que estipula la ley de Transparencia Fiscal. Lejos de diferenciarse de "la casta" que dice denunciar el presidente Javier Milei, Quintar no tuvo empacho en negarlo.

"Crisis profunda": convocan a una jornada de protesta en defensa de la salud pública de Jujuy

En medio de los cuestionamientos al gobernador Sadir por la situación del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública provincial (APUAP), Nicolás Fernández, confirmó que este miércoles 20 de mayo se realizará una jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública.

Fernández aseguró que el sistema sanitario provincial atraviesa un panorama delicado debido a problemas estructurales. “En Jujuy esto impacta con mayor gravedad porque ya venimos de una crisis profunda en el sistema de salud y de una fuerte falta de recursos humanos”, expresó.

Asimismo, explicó que esto se agrava porque cada vez más personas abandonan el sistema privado de salud debido a la crisis económica y terminan recurriendo al sistema público. “Hay estudios que muestran un aumento del 26% en la demanda del sistema público de salud producto de la situación económica”, afirmó.

El dirigente remarcó que muchas familias ya no pueden sostener el pago de prepagas u obras sociales privadas. “Muchas personas dejaron de pagar sus prepagas y toda esa demanda cae sobre el sistema público de salud”, advirtió en declaraciones para Somos Jujuy.

Además, sostuvo que el deterioro económico también impacta en el estado de salud de los pacientes que llegan a hospitales y centros sanitarios. “Los profesionales están viendo que los pacientes llegan en peores condiciones a los hospitales por falta de atención y de medicamentos”, manifestó.