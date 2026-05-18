Regresa un histórico medio de transporte a Paraná: cómo es el icónico barco de la Ciudad de Rosario

Rosario recupera una de sus embarcaciones emblemáticas: el barco de la Ciudad de Rosario. Se trata de uno de los símbolos históricos de la ciudad que, tras ser adquirido por empresarios privados, volverá a operar desde la Estación Fluvial. El objetivo es ofrecer una opción de turismo diferente y más sustentable.

Así será el regreso del barco de la Ciudad de Rosario

El nuevo Ciudad de Rosario regresa con sus clásicas navegaciones por el Paraná y el delta con recorridos técnicos por el cordón portuario. También ofrecen visitas educativas para escuelas con foco en promover el conocimiento y la valorización del río Paraná.

El barco circuló por primera vez en 1971, pero estuvo frenado durante más de cuatro años

Además, se espera que ofrezcan eventos privados, ciclos de cena-show y conciertos al atardecer. La propuesta apunta a reactivar el histórico barco con una oferta centrada en turismo, cultura y diferentes experiencias sobre el río Paraná.

Ciudad de Rosario fue la primera embarcación hecha desde cero en la ciudad en 1971 y estuvo detenida durante años frente al centro rosarino. La embarcación con capacidad para 300 personas cuenta con dos motores, usina eléctrica propia, dos salones con aire acondicionado y calefacción, tres terrazas exteriores, servicios de snack bar, además de música en vivo. El barco logró convertirse en un emblema del turismo fluvial.

Cuándo regresaría exactamente la histórica embarcación

El objetivo es que vuelva a operar desde el segundo semestre del año, es decir, alrededor de julio. Así, se recupera un espacio que durante décadas formó parte de la vida social y turística rosarina. El circuito guiado solía ser de dos horas, con un guía a bordo y salía desde el Monumento a la Bandera de Rosario, se espera que sea similar.

La renovación llega tras la incorporación de la empresa La Segunda Seguros, que acompañará la recuperación y puesta en valor de la embarcación. “El apoyo al barco se alinea con la estrategia de la marca de impulsar experiencias que potencian el desarrollo económico, cultural y turístico de Rosario y la región.. Particularmente, el barco tiene que ver con nuestra historia y nuestra idiosincrasia como ciudad, por lo cual ser sponsor nos llena doblemente de orgullo”, destacaron.