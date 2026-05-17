Parlamento del Norte Grande: La Rioja se sumó al reclamo regional contra el ajuste y en defensa de la universidad

La preocupación por el impacto económico que atraviesan las provincias del norte argentino marcaron el eje central de una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, incluida La Rioja, realizada en Salta con participación de autoridades legislativas y representantes de distintos sectores productivos de la región. Además, se manifestaron a favor de la defensa de la universidad pública.

En representación de La Rioja estuvo presente la vicegobernadora Teresita Madera, quien acompañó el pronunciamiento conjunto de los vicegobernadores en respaldo a la cuarta Marcha Federal Universitaria desarrollada en todo el país. Asimismo, advirtió sobre el impacto que las políticas de ajuste pueden generar tanto en las instituciones educativas como en las economías regionales.

"No podemos permitir que el ajuste golpee a las universidades ni a los sectores productivos y turísticos de las provincias" afirmó durante la junta, al remarcar que detrás de cada decisión económica existen consecuencias directas sobre trabajadores, estudiantes y familias.

Los representantes del Parlamento del Norte Grande también destacaron el rol estratégico que cumplen las universidades públicas del NOA y NEA en la formación de profesionales, la producción científica y el arraigo territorial de jóvenes que muchas veces encuentran en esas instituciones la única posibilidad de acceso a educación superior.

Turismo, conectividad y crisis económica

Otro de los temas centrales de la reunión estuvo vinculado a la situación que atraviesa el sector turístico y gastronómico del norte argentino. Representantes de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta y de la Cámara de Turismo de Salta participaron del encuentro y expusieron las dificultades que enfrenta actualmente la actividad.

Entre los principales problemas mencionaron las asimetrías históricas con el centro y sur del país, las limitaciones de conectividad aérea y terrestre y la caída del movimiento turístico en un contexto de retracción económica.

Los referentes del sector reclamaron políticas regionales coordinadas que permitan fortalecer el turismo interno y sostener el entramado económico vinculado a hoteles, gastronomía, transporte y servicios.

Federalismo y desarrollo regional

Durante la reunión también se debatieron problemáticas vinculadas al abastecimiento de gas natural para industrias del Norte Grande, la situación del sector privado frente a posibles modificaciones nacionales en los sistemas de pago y la organización de la próxima Sesión Plenaria regional.

Madera insistió además en la necesidad de fortalecer el federalismo y avanzar en políticas públicas que contemplen las realidades particulares del norte argentino. “El Norte Grande tiene enormes potencialidades, pero se necesitan políticas que reduzcan las desigualdades históricas con el centro del país”, sostuvo.

"Defender la universidad es defender el futuro"

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que la universidad pública constituye una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades, movilidad social y desarrollo federal, especialmente en provincias alejadas de los grandes centros urbanos.

En ese contexto, Madera sostuvo que el sistema universitario argentino representa para miles de jóvenes del interior la posibilidad concreta de acceder a estudios superiores y construir un proyecto de vida. “Defender la universidad pública es defender el futuro de miles de jóvenes del interior profundo de nuestra Argentina”, expresó la vicegobernadora riojana.

Del encuentro participaron además el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento regional, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; el vicegobernador de Tucumán, Miguel Ángel Acevedo; y la presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, Carmen Delgado, entre otras autoridades regionales.