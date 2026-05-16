Cuál es la canción argentina del Mundial 2026.

Desde que Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar se convirtió en el himno no oficial de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, cada nuevo torneo grande abre la misma pregunta: ¿cuál será la próxima canción que acompañe a la Scaloneta?

A menos de un mes del Mundial 2026, esa búsqueda ya empezó. Entre publicidades, canciones virales de redes sociales, streamers internacionales hablando de la “intensidad argentina” y nuevos himnos creados por músicos independientes, hay varias candidatas dando vueltas. Pero en redes sociales y entre hinchas parece haber una favorita clara: “La cuarta estrella”.

La favorita de la gente: “La cuarta estrella”

La canción se llama “La cuarta estrella” y pertenece al cantautor Palmito Música, uno de los nombres que ya había logrado viralizarse durante la Copa América 2024 con una canción para la Selección inspirada en el universo de Callejeros.

Esta vez, el artista apostó por una melodía reconocible y popular: el tema se inspira en el clásico No me arrepiento de este amor de Gilda, una canción que ya forma parte del ADN futbolero argentino.

La letra apunta directo al sentimiento mundialista: “Soy hincha de la selección / la aliento con el corazón / ganamos la tercera con Lionel / queremos ser campeones otra vez”. Y el estribillo resume el deseo colectivo: “Quiero ver la cuarta estrella / brilla en la camiseta / soy argento de la cuna / hasta el cajón”.

La referencia a Diego Maradona, Lionel Messi, Malvinas y la ilusión del bicampeonato terminaron de convertirla en una canción fácil de apropiarse para la tribuna digital.

El himno de la intensidad argentina

Otra de las canciones que empezó a circular fuerte este año no nació en una cancha ni en una hinchada, sino en una campaña publicitaria. Fernet Branca tomó una conversación que ya explotaba en redes sociales, la idea de que la intensidad argentina resulta “insoportable” para el resto del mundo, y la convirtió en una pieza musical que funciona casi como un manifiesto nacional.

Todo comenzó cuando streamers como Mike Máquina del Mal (México), Allan Jones (Brasil) y Will de Los Futbolitos (República Dominicana) empezaron a decir en transmisiones en vivo que sería imposible soportar otro campeonato argentino.

La marca tomó esas declaraciones y armó una campaña junto a Luquitas Rodríguez, uno de los grandes representantes de esa pasión futbolera contemporánea, transformando las críticas en orgullo.

Otras canciones que ya suenan rumbo al Mundial

Además de “La cuarta estrella” y el himno de Branca, este 2026 también dejó otras canciones que buscan ocupar ese lugar emocional. Una de ellas es la reedición constante de Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, que lejos de desaparecer sigue sonando en canchas, fiestas y campañas digitales. La canción basada en “Muchachos, esta noche me emborracho” de La Mosca se transformó en un himno imposible de reemplazar del todo.

También resurgen clásicos futboleros como Brasil, decime qué se siente, que vuelve a aparecer cada vez que la Selección entra en clima de Mundial, especialmente en redes y compilados virales.

Y en plataformas como TikTok e Instagram crecen nuevas versiones creadas por hinchas y músicos independientes que mezclan bases de cumbia, cuarteto y rock barrial con letras dedicadas a Messi y la posibilidad histórica de conseguir la cuarta estrella.