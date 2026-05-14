Japandí: la tendencia que Flor Bertotti y Federico Amador eligieron para su cocina

Qué es la estética japandi industrial.

La estética japandi industrial está ganando cada vez más fanáticos entre quienes buscan ambientes que combinen modernidad con calidez. En este contexto, los reconocidos actores Florencia Bertotti y Federico Amador se convirtieron en referentes sin quererlo, gracias a los videos que comparten en sus redes sociales, donde muestran su cocina diseñada con esta tendencia.

En sus publicaciones de Instagram, la pareja exhibe un espacio luminoso y amplio, dominado por el color blanco en muebles, paredes y superficies lisas que potencian la sensación de armonía. La luz natural juega un papel fundamental, acentuando la atmósfera moderna y acogedora del ambiente.

El estilo japandi industrial fusiona elementos del diseño japonés y escandinavo con materiales de aspecto más urbano. Esta moderna tendencia se caracteriza por la encontrar de manera perfecta la síntesis formal y en el respeto por la artesanía y la naturaleza como vehículos para dar forma a objetos de la vida cotidiana.

Cómo es el estilo Japandi que eligieron Florencia Bertotti y Federico Amador

Uno de los elementos más destacados son los estantes abiertos que exhiben frascos, vajilla y utensilios ordenados con precisión. Esta disposición no solo es práctica, sino que también refleja el espíritu del japandi, que fusiona la calidez escandinava con la simplicidad japonesa. Cada objeto parece estar en su lugar justo, evitando la sensación de recarga.

Las dos mesadas amplias de mármol se llevan todas las miradas por su elegancia y funcionalidad. Son ideales para cocinar, grabar tutoriales o compartir momentos en familia. Además, los electrodomésticos integrados mantienen la estética limpia y ordenada que caracteriza a toda la cocina.

Aunque predominan los tonos claros y neutros, la madera aparece en detalles estratégicos para aportar textura y un toque de sobriedad. Este equilibrio entre materiales industriales y elementos naturales es la clave que define al japandi industrial, que cada vez más personas eligen para lograr ambientes sofisticados y cómodos.

Florencia y Federico suelen mostrar esta cocina mientras preparan recetas o realizan tutoriales, destacando la practicidad del espacio y la distribución pensada para facilitar el movimiento y la interacción.

Con un diseño que combina funcionalidad, modernidad y detalles cálidos, la cocina de esta pareja refleja una tendencia que no para de crecer en decoración. A través de sus imágenes y videos, demuestran que el corazón del hogar puede ser elegante y contemporáneo sin perder comodidad ni practicidad, siguiendo las últimas tendencias que marcan el pulso del diseño interior.