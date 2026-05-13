Senadores de LLA reconocen que no puede cumplir el pedido de Karina y eliminar las PASO

El Senado comenzó a discutir formalmente el proyecto de reforma electoral que puso en el centro de la escena la tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich. “Las PASO tienen que eliminarse si o si” fue la orden que recibió la jefa del bloque oficialista en el Senado. Tras la primera jornada de discusión del tema, en La Libertad Avanza reconocen que no hay chances para cumplir con la instrucción de la Secretaria General de la Presidencia.

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Los votos de los aliados no aparecen y el compromiso asumido y roto la semana pasada en torno al proyecto de ficha limpia envalentonó a los legisladores que venían votando con el Gobierno. “Con 21 senadores si no hacemos lo que dan los votos nos quedamos con las primarias tal y como están ahora”, replican en el seno del oficialismo en plena escalada con la Casa Rosada.

El objetivo político de Karina es dejar a la oposición sin esa herramienta electoral para facilitar la reelección de su hermano. Ni los más férreos aliados como el PRO están dispuestos a acompañar. “Queremos seguir con las PASO y modernizarlas. Si el Ejecutivo plantea un todo o nada se va a quedar sin nada”, advierte el jefe del bloque macrista en el Senado, Martin Goerling a El Destape.

“Vamos a insistir en eliminar las paso pero seguramente se imponga algún sistema”, terminó reconociendo la propia Bullrich. “Siguen con la eliminación para no entregar rápido pero en definitiva no hay ley sin punto medio”, lee un miembro de la mesa política a este medio. “Hoy estuvimos dos horas debatiendo y nadie pidió la eliminación”, remarcaba un oficialista.

La comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto seguir con el debate e intentar llevar al recinto toda la reforma electoral antes de fin de año. Después de ese umbral será dificultoso readaptar el sistema, convocar a las licitaciones a tiempo y encauzar la articulación con la justicia electoral.

Los aliados, en tanto, se unieron para avanzar por separado con un proyecto único de ficha limpia, independiente del capítulo dentro de la ley ómnibus. El PRO, la UCR, y por iniciales como Flavia Royon y Edith Terenzi trabajan en la síntesis de todos los proyectos presentados. “Vamos a discutir esto por separado”, reafirman. En caso que eso pase, el plan de Bullrich incluye obligarlos a tratar todo en la misma sesión.

Su propuesta es tratar el texto por capítulos y que haya modificaciones. Por lo pronto, junto al presidente de la comisión Agustín Coto, muestran tranquilidad y apertura a la negociación pese a la reticencia de la hermanísima. “Tendrán que entender, el peor escenario es seguir con las paso, hay que buscar un punto medio”, reconocen en LLA.

Los aliados se muestran cercanos a Bullrich y cuestionan la inflexibilidad de la cúpula presidencial: “Con Patricia estamos 10 puntos, ella entiende todo. Si es por el Ejecutivo los proyectos se caen”, crítica un antikirchnerista.