Belgrano de Córdoba le ganó a Unión y es semifinalista del Torneo: goles y resumen

Belgrano logró una victoria clave en los cuartos de final de la Liga Profesional al imponerse 2-0 ante Unión en el estadio Julio César Villagra, su cancha en Córdoba. Los goles llegaron en la segunda mitad y fueron obra de Adrián Sánchez a los 20 minutos y Ramiro Hernándes en tiempo adicional, sellando el pase a la siguiente ronda.

El partido mostró un duelo parejo en cuanto a la posesión de la pelota, con un leve dominio de Unión con un 51% frente al 49% de Belgrano. Sin embargo, el equipo local fue más efectivo en ofensiva, con 17 tiros al arco frente a 12 de su rival. Además, Belgrano completó 2 pases correctos, mientras que Unión no logró ninguno en esa estadística.

En cuanto a la dinámica del encuentro, el primer tiempo terminó sin goles y con un intercambio constante de remates. Belgrano acumuló 7 disparos al arco y Unión 6 hasta ese momento, manteniendo un juego equilibrado. El segundo tiempo fue distinto, ya que Belgrano adelantó líneas y consiguió abrir el marcador con un gol de Adrián Sánchez a los 20 minutos.

Los cambios en ambos equipos fueron numerosos en la segunda parte. En Belgrano ingresaron Ramiro Hernándes, Agustín Falcón, Lautaro Gutiérrez, Álvaro Ocampo y Franco Vázquez, mientras que Unión realizó sustituciones como Augusto Solari, Franco Fragapane, Diego Díaz, Tomás González y Lucas Menossi. Algunos jugadores de Unión recibieron tarjetas amarillas, incluyendo una segunda para Marcelo Estigarribia y una tercera para Franco Fragapane.

El cierre del partido fue emocionante, con Ramiro Hernándes anotando el segundo gol de Belgrano a los 50 minutos del segundo tiempo, asegurando la victoria sin que hubiera tarjetas rojas ni mayores incidentes. El árbitro Andrés Merlos supervisó el encuentro con celeridad y control.

Con este triunfo, Belgrano mantiene un historial positivo frente a Unión y se posiciona con fuerza en la Liga Profesional. El equipo cordobés demostró contundencia y eficacia en un partido clave de eliminación directa, lo que genera expectativa sobre su desempeño en las siguientes etapas del torneo.