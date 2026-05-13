Vuelve a la Argentina una icónica marca de motos tras 10 años

Una reconocida marca de motos vuelve al país tras 10 años.

Después de una década sin estar en el mercado argentino, la emblemática marca de motocicletas JAWA anunció su regreso oficial al país. Esta vuelta se concretará gracias a la familia Martínez, con quien la compañía checa mantiene un vínculo histórico de más de 70 años, y bajo la gestión de Fábrica Argentina de Motovehículos S.A. (FAMSA), responsable también de la marca RVM.

El vínculo entre JAWA y Argentina tiene raíces profundas. En 1952, Vicente Martínez comenzó a brindar soporte técnico a las motos checoslovacas, y en 1997, Roberto Martínez fue designado representante oficial exclusivo de JAWA en el país. Más adelante, en 2007, FAMSA inició el ensamblado local de las motos, aunque en 2017 la producción se pausó para centrar esfuerzos en el desarrollo de la marca RVM.

Ahora, la firma checa vuelve con fuerza y presenta una nueva línea de motocicletas clásicas que serán fabricadas en India por Mahindra junto a Classic Legends. Pese a la producción externa, los dueños originales de JAWA en Chequia mantienen el control estricto de calidad y supervisión.

Roberto Martínez, presidente de RVM, destacó la importancia de esta reaparición: “Para nosotros, Jawa no es solo una marca: es parte de nuestra historia familiar y de la historia del motociclismo argentino. Su regreso representa la continuidad de un legado y la apertura de una nueva etapa de crecimiento”.

Este retorno tiene un valor simbólico adicional, ya que en 2029 JAWA celebrará su centenario. Jiřina Zárubová, gerente comercial de JAWA Moto, afirmó: “El regreso de Jawa a Argentina en este momento histórico, a solo tres años de nuestro centenario, representa mucho más que una decisión comercial. Es el reconocimiento de una relación que trasciende décadas”.

Qué modelos de motos traerá Jawa

En cuanto a la oferta, la empresa planea ampliar su catálogo, combinando los 18 modelos actuales de RVM, con motos que varían entre 250 cc y 800 cc orientadas al turismo y el deporte, junto con cuatro nuevos modelos Jawa: 42 FJ, 350 Classic, 42 Bobber y Adventure 350, todos con un diseño retro que remite a la esencia clásica de la marca.

FAMSA también proyecta un crecimiento económico significativo para 2026, con una facturación récord estimada en US$13,5 millones. Este impulso se atribuye a una mayor disponibilidad de piezas importadas, la ampliación del portfolio y un aumento en la producción local que alcanzaría las 2800 unidades anuales.

Para sostener este crecimiento, la empresa planifica una inversión de US$5 millones en 2026, distribuidos en un 60% para productos e insumos, un 15% para modernización de planta y tecnología, otro 15% para capital de trabajo y un 10% para estrategias comerciales destinadas a consolidar su posición en el mercado local.