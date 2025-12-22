La moto que vuelve al mercado renovada y a precio competitivo.

Bajaj anunció el lanzamiento de la versión 2026 de la Pulsar 220F, una de sus motos más emblemáticas y queridas en India y gran parte de Asia. Este relanzamiento apuesta a mantener vigente un modelo con más de 15 años de historia, que incluso estuvo disponible en Argentina hasta 2016 bajo el nombre Rouser 220 F.

Tras haber sido discontinuada en 2022, la marca decidió traerla de vuelta en 2023 impulsada por la demanda del mercado, lo que demuestra que la Pulsar 220F conserva un fuerte arraigo entre los usuarios. La nueva edición 2026 presenta principalmente mejoras estéticas, sin alterar su esencia clásica ni su perfil deportivo.

La moto se ofrece en India con cuatro combinaciones de colores renovados: Rojo Cereza Negro, Azul Tinta Negro, Beige Cobre Negro y Verde Cobre Claro. En la mayoría de estas variantes, el negro es la base, con gráficos que decoran el carenado delantero, el tanque, las llantas, el protector del cárter y la parte trasera.

Destacan los gráficos inspirados en la forma de una daga, que le dan un aire más dinámico y moderno al semicarenado aerodinámico, una de sus señas de identidad. El Verde Cobre Claro se presenta como la opción más audaz para quienes buscan destacar con un diseño menos convencional. Además, la moto incorpora luces intermitentes LED, actualizando su tecnología sin perder su estilo tradicional.

En cuanto a seguridad, la Pulsar 220F mantiene discos de freno de 280 mm adelante y 230 mm atrás, junto con ABS monocanal, un sistema que fue clave para muchos compradores y sigue siendo parte de su equipamiento estándar.

El motor es un clásico confiable: un Twin Spark FI DTS-i de 220 cc refrigerado por aceite, que entrega 20,9 CV de potencia y 18,55 Nm de torque. Se acopla a una caja de cinco velocidades con engranaje constante. La moto monta ruedas de 17 pulgadas con neumáticos tubeless de medidas 90/90 adelante y 120/80 atrás, y su suspensión combina horquillas telescópicas delanteras con amortiguadores traseros Nitrox ajustables en cinco posiciones.

El peso en vacío es de 160 kg y la distancia al suelo alcanza los 165 mm, ideal para un manejo ágil y cómodo. En tecnología, la Pulsar 220F 2026 incluye una pantalla LCD monocromática inversa totalmente digital con conectividad Bluetooth que permite recibir llamadas, mensajes y navegación paso a paso, además de reloj e indicador de autonomía. Como extra, suma un puerto USB para cargar dispositivos.

Cuánto cuesta la nueva Bajaj Pulsar 220F

El precio oficial de lanzamiento en India es de 128.000 rupias, lo que representa una mejora respecto a las 139.000 rupias que costaba en su relanzamiento de 2023. Esto es alrededor de 1.500 dólares. Esta estrategia apunta a posicionarla como una opción más competitiva en el segmento naked semicarenadas.