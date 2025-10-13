La nueva moto china de alta cilindrada que ya está disponible en preventa: cuánto sale y cuándo llega a Argentina

La nueva moto china que llegó a la argentina.

La reconocida empresa de motos china CFMOTO continúa ampliando su catálogo de vehículos en el país. Ya salió la preventa de un modelo de alta cilindrada esperado por los fanáticos.

Se trata de la CFMoto 800 MT-X, modelo que pertenece a la gama Adventure y que fue presentado en el Travel Fest, el festival de motos más grande del país que se realizó en el Enduro Park de San Pedro.

Allí los asistentes disfrutaron de test rides, charlas especializadas y exhibiciones de manejo a cargo de Gabito Harsch, embajador oficial de CFMOTO Argentina

Este modelo se suma a una gama integrada por varios modelos de motos de la familia MT, con la 450MT, 650MT, 700MT, 800MT Sport y 800MT Explore Edition.

Cuánto cuesta la nueva CFMoto 800 MT-X

La preventa ya está disponible en el país y cuenta con un precio especial de $19.890.000 vigente en octubre o hasta agotar stock, por lo cual todos los interesados en este vehículo deberán considerar este dato. El mismo modelo, pero en su versión 800 MT Explore, sale $22.152.990.

En cuanto a las características, la CFMoto 800 MT-X tiene un motor bicilíndrico en línea de 799 cc, con 90 CV y 85 Nm y tres modos de conducción: Standard, Rain y Offroad. Estos ajustan el acelerador y los sistemas electrónicos según el tipo de terreno.

Además, la horquilla KYB es de 48 mm, totalmente ajustable en precarga, rebote y compresión, combinada con un amortiguador trasero también regulable, lo que ofrece 220 mm de recorrido y una absorción correcta en superficies rotas.

También se destaca la pantalla TFT táctil de 8 pulgadas, el control de crucero, y una instrumentación digital, así como el sistema de frenos que cuenta con discos delanteros de 320 mm y pinzas de cuatro pistones de montaje radial. En la parte trasera viene con un disco de 260 mm con pinza de dos pistones.

"Con Travel Fest 2025 confirmamos el crecimiento de CFMoto en Argentina y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer motocicletas de calidad premium, pensadas para quienes buscan tecnología, diseño y aventura en cada viaje", subrayó Micaela Fernandes Da Cruz, Brand Manager de la marca.

En esa línea, agregó: "El lanzamiento de la 800MT-X y el inicio de su preventa son una muestra de cómo seguimos generando nuevas experiencias para todos nuestros usuarios y para quienes viven la pasión del mundo de las motocicletas".