La moto que Honda revivió y que llega totalmente renovada.

Honda causó revuelo en el mercado argentino al anunciar el regreso de un ícono de los 90. Vuelve la XL750 Transalp, una moto que generó furor en el mundo y que retorna al país totalmente renovada.

La empresa japonesa presentó este modelo bajo el lema "Donde cada camino se convierte en historia", y aseguran que está adaptada a las exigencias del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada.

Transalp significa "Atravesar los Alpes" y el modelo llega con auténticas capacidades On/Off road, combinadas en una moto diseñada para quienes disfrutan de un manejo mixto.

Esta clásica moto llegó al país en el 2000, dos años después de su lanzamiento, y pese a un breve desembarco en el 2008, hace tiempo que la línea quedó discontinuada en Argentina hasta ahora.

Cómo será la nueva Honda XL750 Transalp

Esta nueva línea de la Translap se posiciona como una de las opciones más orientadas al uso off-road dentro del line-up adventure de Honda. Viene equipada con un motor bicilíndrico Unicam de 755 cc, 92 CV y 75 Nm de torque así como con inyección electrónica y refrigeración líquida, asociado a una transmisión de 6 marchas con embrague asistido y anti-rebote. Esto le permite que pueda ser utilizada en cualquier terreno y mantener su desempeño.

Otro punto a destacar, es que viene con un tanque de 16,9 litros, lo que permite recorrer unos 390 kilómetros. Además, ofrece un parabrisas fabricado en Durabio, con materiales sostenibles, y el tablero TFT de 5 pulgadas, con una lectura clara y precisa de la información, incluso en condiciones de luz exigentes.

También cuenta con un acelerador electrónico que ofrece cinco modos de conducción: Sport, Standard, Rain, Gravel y User. Esto permite adaptar el comportamiento de la moto a diferentes condiciones de terreno.

En esa línea, para ofrecer máximo control y seguridad en cada maniobra, la moto cuenta con un HSTC (Honda Selectable Torque Control) con 5 niveles, desconectable, junto al sistema ABS de doble canal.

Se destaca además por su chasis diamantado de 18,3 Kg, con una altura del asiento de 850 mm, llantas de acero y suspensión delantera compuesta por una horquilla invertida Showa SFF-CA con 200 mm de recorrido y un sistema de frenos que incluye doble disco delantero de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones

La XL750 está disponible en 3 colores -Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray y tiene un precio de 17.500 dólares. Viene con una garantía de 3 años.